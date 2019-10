Kleine Gemeinschaft mit vielfältigem Engagement Rastatt (die) - Ungeachtet der hochsommerlichen Temperaturen war das Gemeindehaus der Adventgemeinde Rastatt am Samstagnachmittag bis zum letzten Platz besetzt. Die Gemeindemitglieder und viele Gäste feierten das 100-jährige Bestehen der Gemeinde in der Barockstadt. Neben Grußworten, Gebeten und einem Blick in die Geschichte war der Festakt geprägt von musikalischen Höhepunkten.







Der stimmenstarke Gemeindechor unter Leitung von Irina Melanchuk oder die Gesangstalente Diana Kastl, Alex Janzen und Martin Janzen als Trio beeindruckten. Faszinierende Musik von Haydn und Mendelssohn von dem Instrumentalensemble Eva Paul (Klavier), Harald Paul (Violine) und Richard Aschenbrenner-Scheibe (Violoncello) gaben dem Nachmittag Würde und Leichtigkeit. Der stimmenstarke Gemeindechor unter Leitung von Irina Melanchuk oder die Gesangstalente Diana Kastl, Alex Janzen und Martin Janzen als Trio beeindruckten. Faszinierende Musik von Haydn und Mendelssohn von dem Instrumentalensemble Eva Paul (Klavier), Harald Paul (Violine) und Richard Aschenbrenner-Scheibe (Violoncello) gaben dem Nachmittag Würde und Leichtigkeit. Laura Brozowic führte in das Programm ein. Die Chorlieder "Gloria" und "Groß und wunderbar" umrahmten das Gebet von Valentin Ottenbacher. Es war ein Lob an Gott für die 100 Jahre, für die Stadt und das Land, in dem Frieden herrscht. Der Pastor der Rastatter Adventgemeinde, Dragan Brozowic, begrüßte unter den Gästen viele ehemalige Pastoren und erinnerte an das immer wieder präsente Motto des Jubiläumsfestes: Gott ist gut, allezeit. 100 Jahre Glaubensgemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten sei auch ein Freudentag für die Stadt Rastatt, so der Glückwunsch von Oberbürgermeister Hans Jürgen Pütsch. Mit rund 160 Gemeindemitgliedern sei die Rastatter Gemeinschaft eine familiäre Gruppe geblieben, die Beachtenswertes leiste. Viele der Aktivitäten, genau wie die Gemeinde selbst, seien in der Öffentlichkeit wenig bekannt. Lobenswert nannte Pütsch die Schritte der Adventisten-Gemeinschaft zur Öffnung und Annäherung an andere Glaubensgemeinschaften. Zu den großen Verdiensten zähle das Engagement der Adventisten nach dem Krieg für die Flüchtlinge. Auch mit der Salomo-Schule nehme die kleine Gemeinschaft eine gesellschaftliche Aufgabe wahr. Dort werde christlicher Glaube erlebbar gemacht. Rastatt als Stadt der Vielfalt gebe vielen Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und Religion Heimat. Auch künftig solle die Religionsfreiheit mit Leben erfüllt werden. Geburtstagsgrüße und ein Geschenk der Schwestergemeinde der Adventisten in Baden-Baden brachte Gisela Kappenberger. Zum vielfältigen Engagement der Gemeinde heute, so Laura Brozowic, gehören auch eine Kleiderkammer, Unterstützung der Caritas oder Besuche im Bereich betreutes Wohnen. Gut angenommen werde die Päckchen-Aktion für die Jugendarrest-Anstalt Rastatt zu Ostern und Weihnachten. Zudem unterstützt man ein Kinderheim in Rumänien. In seinen Grußworten sprach der Präsident der Freikirche Baden-Württemberg, Pastor Eugen Hartwig, der Adventgemeinde Anerkennung aus. Beim anschließenden Familiensonntag anlässlich des 100-jährigen Bestehens boten die Gemeinde und die Salomo-Schule vielfältige Unterhaltung für Kinder an. Bei Dosenwerfen, Spielzeug vom Spielmobil, Wasser-Ballon oder einem interessanten Quiz konnten sie Geschick und Wissen beweisen. Begehrt war auch das Angebot an Kinderschminken. Kaffee und selbst gebackener Kuchen lockten derweil ins Kellergeschoss des Hauses. Ein ganz besonderes Ereignis bekamen die Besucher am Sonntagnachmittag mit einem Musical geboten. 20 Kinder und Jugendliche der Adventgemeinde im Alter zwischen vier und 15 Jahren, angeleitet vom Kinderbetreuungsteam Anemone Neumann, Lina Dill und Elena Kolyada, sangen und spielten die Geschichte "Der Traum der drei Bäume" von Rolf Kreuzer und Siegfried Fietz. Musikalisch unterstützt wurden sie von Liana Dill am Klavier und Alicia Tuchel an der Geige. Die tragende Rolle des Musicals war der "kleine Traumgeiger", Erzähler und Geigenspieler, der in eine Welt voller Zauber entführte. Diesen Part hatte die achtjährige Emilia Sofkova übernommen. Ruhig, locker und souverän in allen Lagen, hatte sie von Anfang bis Ende die Fäden der Geschichte in der Hand. Mit Hingabe und Freude nahmen die jungen Akteure aus dem Chor unterschiedliche Aufgaben wahr. Zu einem Benefizabend und Konzert zugunsten des Kinder- und Jugend-Hospizdienstes Baden-Baden/Rastatt/Murgtal lädt die Adventgemeinde nun am kommenden Samstag, 6. Juli, ab 18 Uhr. Unter dem Titel "Musik zwischen Himmel und Erde" singen und spielen der Kinder- und Jugendchor, der gemischte Chor, das Gemeindeorchester sowie herausragende Instrumentalsolisten stimmungsvolle Musik.

