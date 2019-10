Haushalt: OB verhängt Rastatt (ema) - Nach den Städten Bühl und Gaggenau tritt jetzt auch die Große Kreisstadt Rastatt finanziell auf die Bremse. OB Hans Jürgen Pütsch verkündete im Gemeinderat eine Haushaltssperre. Grund: Die für dieses Jahr geplanten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 55 Millionen Euro werden deutlich verfehlt. Nach aktuellem Stand rechnet Kämmerer Wolfgang Nachbauer nur noch mit 19 Millionen - also fast zwei Drittel weniger als im Haushalt angepeilt. Am Ratstisch sagte Nachbauer, man habe sich zwar auf einen Rückgang eingestellt. Allerdings habe man diese Größenordnung "nicht erwartet". Noch im März hatte der Kämmerer den Gemeinderat darauf vorbereitet, dass man 38 Millionen Euro kassieren werde. Jetzt also ein abermaliger Einbruch. Zum Vergleich: Noch im Jahr 2017 überwiesen die Unternehmen in Rastatt 70,3 Millionen an die Stadtkasse. (ema) - Nach den Städten Bühl und Gaggenau tritt jetzt auch die Große Kreisstadt Rastatt finanziell auf die Bremse. OB Hans Jürgen Pütsch verkündete im Gemeinderat eine Haushaltssperre. Grund: Die für dieses Jahr geplanten Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 55 Millionen Euro werden deutlich verfehlt. Nach aktuellem Stand rechnet Kämmerer Wolfgang Nachbauer nur noch mit 19 Millionen - also fast zwei Drittel weniger als im Haushalt angepeilt. Am Ratstisch sagte Nachbauer, man habe sich zwar auf einen Rückgang eingestellt. Allerdings habe man diese Größenordnung "nicht erwartet". Noch im März hatte der Kämmerer den Gemeinderat darauf vorbereitet, dass man 38 Millionen Euro kassieren werde. Jetzt also ein abermaliger Einbruch. Zum Vergleich: Noch im Jahr 2017 überwiesen die Unternehmen in Rastatt 70,3 Millionen an die Stadtkasse. Die Sperre bedeutet, dass bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen jeweils 20 Prozent der Ansätze auf Eis gelegt sind. Ausgenommen sind die Aufwendungen für die Bewirtschaftung (unter anderem Heizung, Strom, Wasser, Reinigung). Bei den Unterhaltsaufwendungen beträgt die Sperre zehn Prozent der Ansätze. Laut Nachbauer beläuft sich das Einsparvolumen auf 3,1 Millionen Euro. Details zu den Gründen nennt die Verwaltung nicht. Aber allgemein bekannt ist, dass Daimler der mit Abstand größte Gewerbesteuerzahler in Rastatt ist. Der Konzern hatte zuletzt Signale für zurückgehende Gewinne ausgesendet. Zumindest für das laufende Jahr muss die Stadt trotz des Gewerbesteuereinbruchs nicht schwarz sehen. Dank Rückstellungen und einer geringeren Gewerbesteuerumlage bleiben die Auswirkungen auf das Ergebnis begrenzt, so der Kämmerer.

