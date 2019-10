"Der Weg ist das Ziel"

Die etwa 30-köpfige Jugenddelegation hatte die Veranstaltung unter dem Motto "Mach Rastatt zu Kunst" organisiert. Dabei sei es nicht um Kunst im engeren Sinne gegangen, wie Jugendbeteiligungsreferent Florian Seeland erläutert, sondern mehr um kreative Impulse für die Entwicklung der Stadt aus der Perspektive der jungen Menschen. Rund 340 Jugendliche aus sechs Rastatter Schulen waren gekommen. Sie konnten nicht nur in Erfahrung bringen, was die Jugenddelegation umtreibt, sondern auch selbst Ideen einbringen. Bei einem "Markt der Möglichkeiten" konnten die Besucher sich an 15 Ständen über Vereine und Institutionen informieren - belebt durch diverse Action-Angebote, etwa des Jiu-Jitsu-Vereins.

Themen waren unter anderem die Stadtbibliothek, Jugendtreffplätze sowie das geplante Jugendcafé in der Stadt. In der Bücherei zum Beispiel wünschen sich die Jugendlichen mehr Arbeitsplätze sowie einen Wasserspender. Was möglich ist, soll nun bei einem Treffen mit dem Bibliotheksteam im Spätjahr erörtert werden.

Dass sich die Wünsche nicht von heute auf morgen umsetzen lassen, hat die Jugenddelegation längst kapiert, wie im Bilanzgespräch zum Jugendgipfel festgestellt wurde. Als zähe Angelegenheit erweist sich die Suche nach Jugendtreffpunkten. Die zuständige Arbeitsgruppe würde sich eine Anlage im Park bei der Mozartstraße wünschen. Doch da hat die Verwaltung bereits abgewinkt. Grund: drohende Anwohnerproteste wegen Lärms. Von Kompromissvorschlägen beim Festplatz oder Stadtpark wiederum sind die Jugendlichen nicht so begeistert. Ohnehin sitzt die Arbeitsgruppe momentan auf dem Trockenen. Denn die Verwaltung habe gerade gar nicht ausreichend Arbeitskräfte, um das Thema zu bearbeiten, wie die Teilnehmer gestern von Stadtplaner Markus Reck-Kehl erfuhren. Grund: Die Benz-Werk-Erweiterung und die angestrebte Landesgartenschau würden viele Kapazitäten binden.

Auch die Verwirklichung des Jugendcafés in der Innenstadt steckt in der Schwebe. Zwar besteht Kontakt mit einem Immobilieneigentümer. Doch die angekündigte Renovierung durch den Vermieter stockt. Dabei winken der Jugenddelegation Fördergelder von 25 000 Euro von der Jugendstiftung Baden-Württemberg für das Projekt.

Doch Frust lösen diese Erfahrungen bei der Jugenddelegation nicht aus. "Der Weg ist das Ziel", sagt David Dan in alter Philosophenmanier. Und Maria Godbarsen hat trotz "langer Wege" Spaß am Mitgestalten - immerhin könne man sich später umso mehr freuen, weil man "gekämpft" und etwas für die Gemeinschaft getan habe.

In der Runde äußert man sich zufrieden mit den vielen Ideen, die gestern eingebracht wurden. Zur Sprache kamen vor allem Wünsche nach mehr Natur, Sitzgelegenheiten, Sauberkeit in der Stadt und Sporttreffpunkten.

Immerhin: Mit leeren Händen steht die Jugenddelegation im zweiten Jahr ihres Bestehens nicht da. Dass das künftige Kombibad eine Kletterwand und einen Fünf-Meter-Turm bekommt, werten die engagierten Schüler auch als Folge ihres Einsatzes . Sie fühlen sich von Verwaltung und Gemeinderat ernst genommen.