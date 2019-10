Grünes Licht für nächste Sanierungsetappen

Durmersheim

Anbau für Villa Sonnenschein Durmersheim (HH ) - Bald wird an der Villa Sonnenschein angebaut. Der kommunale Kindergarten in der Weißenburger Straße wird erweitert. In dem Anbau sollen vier Gruppenräume, ein Schlaf-, ein Wickelzimmer und ein Technikraum entstehen (Foto: Heck).

Rastatt

Nächste Baustelle in Rastatt Rastatt (dm) - Ab dem kommenden Monat wird die Sanierung der parallel zur Autobahn führenden Baulandstraße zwischen Rastatter Gewerbegebiet und Niederbühl fortgesetzt. Nun ist der Abschnitt von der Murgbrücke bis zur Einmündung der Finkenstraße an der Reihe (Foto: ema).

Bühl

Drei Brücken werden saniert Bühl (efi) - Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Ausgaben für die Sanierung von drei Brücken in Bühl gebilligt. In diesem Zusammenhang genehmigte das Gremium zudem eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 50.000 Euro (Foto: Fischer).

Bühl

Sanierungsstau in Sportstätten Bühl (jo) - Die glänzenden Jahresabschlüsse 2018 der Stadtwerke GmbH und Sportstätten GmbH sind nur die eine, glänzende Seite der Medaille. Die andere, die schlechte, sind gravierende Sanierungsstaus in der Schwarzwaldhalle und im Schwarzwaldbad (Foto: bema/av).