"Weitsichtig und zukunftsorientiert"

Die Gesamtkosten für das Projekt, das laut aktuellem Plan 2024 abgeschlossen werden soll, falls die finanziellen Rahmenbedingungen tragfähig bleiben, so der OB, werden gar auf 20 bis 25 Millionen Euro geschätzt.

Es ist - abgesehen vom Kombibad-Vorhaben - das größte städtische Bauprojekt der kommenden Jahre in Rastatt. Dass es notwendig ist, hat sich bereits vor zehn Jahren abgezeichnet, als man "mit Schrecken" festgestellt habe, dass sowohl Zustand des Bauhofs als auch die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter nicht mehr zumutbar seien, wie Pütsch rekapitulierte. "Erhebliche bauliche Mängel" lautete 2010 das Fazit, das bei einer Klausurtagung des Gemeinderats gezogen wurde. Man brauche dringend einen Neubau, so die Erkenntnis.

"Eile mit Weile" überschrieb der OB gestern, was danach folgte. 2012 bestätigte eine Machbarkeitsstudie, dass ein Neubau erforderlich und damit verbunden eine Neustrukturierung ratsam sei. Alle Arbeitsbereiche - bis auf den Kundenbereich Friedhöfe, der mit seinem Maschinenpark am Waldfriedhof bleibt - sollen dem Ergebnis zufolge an einem Ort konzentriert werden. Noch im selben Jahr stimmte der Gemeinderat zu und beschloss eine Umsetzung in sechs Bauabschnitten. Verzögert wurde das Projekt nochmals, nachdem man sich 2017 vom Architekturbüro trennte, das 2014 den entsprechenden Wettbewerb für sich entschieden hatte (wir berichteten). Das Rastatter Büro "DU plus" (Donnig, Unterstab und Partner) begleitet das Projekt seither. Inzwischen sind Lagerboxen, Salz halle und Silo-Anlage für rund 1,4 Millionen Euro errichtet, Altgebäude abgebrochen und Bürocontainer als Zwischenlösung aufgestellt worden. Jetzt endlich werde von der Firma Eisenbiegler (Bühl) der Hochbau hochgezogen, so der OB; aktuell laufen Gründungsarbeiten auf dem Areal.

Die hohen Investitionen seien "für die nächsten 40, 50 Jahre" zu sehen, betonte Pütsch und bezeichnete die entsprechenden Entscheidungen des Gemeinderats als "weitsichtig und zukunftsorientiert". Schließlich sollen die Nutznießer dieser Ausgaben, mit denen verbesserten Arbeitsbedingungen für die Technischen Betriebe entstehen, am Ende die Bürger sein. Auch den Beschluss, den zentralen Standort an der Plittersdorfer Straße zu behalten, bezeichnete er als richtig, auch wenn das Gelände selbst "schwierig" sei. Möglicherweise muss im Zuge der geplanten Erweiterung des Rastatter Benz-Werks auch der gärtnerische Bauhof noch darauf untergebracht werden.

Zunächst indes sollen bis Herbst 2020 das Sozial- und Verwaltungsgebäude sowie Werkstatt und Lager fertiggestellt werden. Direkt im Anschluss soll es an das innere Betriebsgelände gehen: Neubauten für Schlosser- und Kfz-Werkstätten, weitere Lagerhallen, Garagen für Fahrzeuge und Maschinen stehen dann auf der Agenda - und eben die Umsiedlung des Kundenbereichs Grünflächen.