Jubiläumsfest läuft wie ein Uhrwerk

Au am Rhein

Au am Rhein (red) - Die Gemeinde Au am Rhein feiert an diesem Wochenende ihr 1200-jähriges Bestehen. Es gibt Musik für jeden Geschmack, Turn- und Tanzdarbietungen und ein breites kulinarisches Angebot. Zudem stellen Hobbykünstler aus und ein Feuerwerk wird gezündet (Foto: HH).

Au am Rhein

Au am Rhein (as) - Vor 50 Jahren wurden Martin Bauer (62) aus Au am Rhein und seine drei Geschwister Vollwaisen: Das Auto der Eltern wurde am Bahnübergang Bietigheim-Muggensturm von einem Zug erfasst. Seine Lebensgeschichte erzählt Bauer nun in einem Buch (Foto: ema).

Karlsruhe

Karlsruhe (kli) - Am kommenden Dienstag ist Sylvia Felder (Foto: Klink) seit 100 Tagen Regierungspräsidentin. Wie hat sich die frühere Kommunal- und Landtagspolitikerin aus Gernsbach in ihr neues Amt eingefunden? Was nimmt sie sich vor? Zeit für eine erste Bestandsaufnahme.