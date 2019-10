Bei den Rastatter Biertagen trifft sich die ganze Welt

Ettlingen

Premierenreigen vor dem Schloss Ettlingen (red) - Die dritte von sieben Premieren der diesjährigen Ettlinger Schlossfestspiele kommt mit Schwung daher: Es ist das Musical "Der Mann von La Mancha", das Felix Seilers gekonnt und humorvoll inszeniert hat. Auch das junge Sängerensemble kann überzeugen (Foto: pr).

Bühl

Tapas-Rezepte in China gefeiert Bühl (red/jo) - "Sieg für Deutschland!" Verena Scheidel und Manuel Wassmer aus Bühl holen in Macau mit ihrer Kochbuch-Trilogie "Schwarzwälder Tapas" bei den "Gourmand World Cookbook Awards" den Titel als weltbeste Kochbuchserie des Jahres (Foto: Cook & Shoot).

Rastatt

"Rastatter Biertage" auf Marktplatz Rastatt (red) - Ein ganzes Wochenende lang dreht sich in der "Brauereistadt" Rastatt alles rund ums Bier. Von Freitag bis Sonntag finden auf dem Marktplatz die Rastatter Biertage statt. An rund 30 Ständen gibt es mehr als 300 nationale und internationale Bierspezialitäten (Symbolfoto: dpa