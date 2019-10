"Wir erkunden das Universum"

Aus 26 Vereinen traten 540 junge Teilnehmer zum sportlich-spielerischen Vergleich auf dem Festgelände bei der Sporthalle in der Herrmann-Föry-Straße an. Zum Motto "Wir erkunden das Universum" hatte man das Lied über die Weltraumreise gewählt, und mit Feuereifer machten sich die ein- bis sechsjährigen Nachwuchsturner an ihre sportlichen Aufgaben. Bestens betreut durch ihre Trainer und in Begleitung der Eltern und Großeltern zeigten die Jüngsten, was in ihnen steckt. So stand beim "Raketenstart" ein Sprung vom Trampolin auf die Weichbodenmatte an, beim "Wackelplanet" das Balancieren auf der Bank, beim "Kletterplanet" galt es, Hindernisse aus Kastenteilen und Sprungpferden zu überwinden. Und wer beim "Rutschplanet" sich über den Kasten und die gelbe Turnmatte nach oben gekämpft hatte, durfte dann auf der Weichbodenmatte nach unten rutschen. Acht Stationen galt es für den Turnernachwuchs zu meistern, winkte doch am Ende neben einer Urkunde auch die heiß begehrte Medaille. Teilnehmerstärkster Verein in diesem Jahr war der TuS Hügelsheim, der mit 58 Kindern angereist war.

Apropos Turnen: Nach Studien ist inzwischen jedes sechste Kind zu dick; Mitte der 90er-Jahre war es nur jedes dritte. Untersuchungen zeigen, dass Turnen wichtig für die Körpermotorik ist. Ungewohnte Bewegungsabläufe wie an Barren und Reck oder auch das Überwinden von Geräten fördern Kraft, Ausdauer und Kondition. So ist es ideal, wenn Kinder früh mit dem Turnen beginnen und man mit Spiel und Spaß an diesen Sport heranführt.

Erstmals verantwortlich von Turnerjugendseite war Mara Eberle, die mit sechs weiteren "Turngaulern" den Event meisterte. Ihr persönliches Resümee: "Wir hatten heute viele gut gelaunte Kinder, die sehr aktiv und am Ende auch sehr müde waren." Sah man doch immer wieder den jüngsten Turnernachwuchs auf einem schattigen Plätzchen ein Nachmittags-Schläfchen machen. Dafür hatten neben dem Wettkampf auch das Austoben in der Hüpfburg, Kinderschminken und die willkommene Abkühlung durch den großen Rasensprenger gesorgt.

Bestens bewirtet und unterstützt wurden die jungen Turnerinnen und Turner durch die Akteure des TV Bischweier, der auch sein Sportfest feierte und ab 18 Uhr für geselligen Unterhaltung mit einem bunten Auszug aus dem sportlichen Vereinsleben sorgte.