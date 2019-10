Der K(r)ampf mit der Lippenspannung

Bühl

Tapas-Rezepte in China gefeiert Bühl (red/jo) - "Sieg für Deutschland!" Verena Scheidel und Manuel Wassmer aus Bühl holen in Macau mit ihrer Kochbuch-Trilogie "Schwarzwälder Tapas" bei den "Gourmand World Cookbook Awards" den Titel als weltbeste Kochbuchserie des Jahres (Foto: Cook & Shoot).

Baden-Baden

Luft eingetrübt: Feuerwehreinsatz Baden-Baden (red) - In einer Kosmetikfirma in Baden-Baden ist am Freitagmorgen ein chemischer Stoff ausgetreten. Dieser führte dazu, dass sich die Luft eintrübte. Daher wurde die Feuerwehr gerufen. Sie evakuierte das Gebäude. Verletzt wurde niemand (Symbolfoto: red).

Rastatt

Klimabündnis formiert sich Rastatt (nora) - In Rastatt hat sich ein Klimabündnis um den Physiker Erwin Groß formiert. Die Aktivisten streben unter anderem eine Klimapartnerschaft mit der Stadt St. Louis im Senegal an. Zuletzt hatte der Gemeinderat ein solches Projekt noch mehrheitlich abgelehnt (Foto: av).