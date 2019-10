Mit Überzeugung für die Kirche

(red) - Weihbischof Dr. Dr. Christian Würtz beauftragte in der Jugendkirche in Achern-Fautenbach am Samstag fünf Frauen und sechs Männer als Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten. Einer von ihnen ist Markus Westermann aus Kuppenheim, der aktuell das Seelsorgeteam in der Seelsorgeeinheit Durmersheim-Au am Rhein im Dekanat Rastatt unterstützt, wie das Ordinariat gestern mitteilte.

Demnach studierte Westermann von 2010 bis 2016 Theologie an der Universität Freiburg. Danach war er als stellvertretender Heimleiter der Thomas-Morus-Burse in Freiburg tätig, ehe er im September 2016 mit der Assistenzzeit als pastoraler Mitarbeiter begann. Die Überzeugung, für eine gute und richtige Sache zu arbeiten, hat ihn dazu bewogen, Pastoralreferent werden zu wollen: "Ich übe diesen Beruf voller Überzeugung aus und es ist ein Beruf, der absolut Sinn macht", sagt er.

Trotz aktueller Herausforderungen wie dem zunehmenden Bedeutungsverlust des Christentums in der Gesellschaft, erlebt der 30-Jährige in seiner täglichen Arbeit in der Jugendkirche Via in Durmersheim Vieles, das ihn zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt: "Ich erlebe junge Menschen, die sich mit Herzblut für die Sache engagieren, die gerne Verantwortung tragen und mit Leidenschaft bei der Sache sind. Das stimmt mich wirklich positiv." Auch in der nahegelegenen Wallfahrtskirche Maria Bickesheim erlebe er stets eine von Freude getragene Atmosphäre. "Ich merke, dass sowohl für die Jugendkirche, wie auch für die Wallfahrtskirche die Akzeptanz da ist. Beides ist wertvoll und beides spricht unterschiedliche Gruppen an. In der Wallfahrtskirche verweile ich gerne privat und tanke Kraft bei der klassischen Liturgie. Es ist schön, zu sehen, dass diese beiden Pole - die Jugendkirche auf der einen und die Wallfahrtskirche auf der anderen Seite, so gut miteinander harmonieren."

Mit Blick auf die neuen Prozesse der Kirchenentwicklung 2030 im Erzbistum ist es dem Pastoralreferenten ein Anliegen, die Menschen zur Selbstständigkeit zu befähigen. Frei nach Paulus: "Prüft alles und behaltet das Gute". Leiten lässt er sich bei seiner Arbeit von einem Vers aus dem Johannesevangelium: "Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater außer durch mich" (Joh 14,6).