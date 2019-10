Der K(r)ampf mit

Gaggenau

Gestank in Bad Rotenfels Gaggenau (uj) - In den vergangenen Tagen gab es Beschwerden über Geruchsbelästigungen in Bad Rotenfels. Christian Busch, Werkleiter bei Poly One, sieht sein Unternehmen nicht als Verursacher und verweist auf verschiedene Investitionen, die getätigt worden sind (Foto: Poly One). » Weitersagen (uj) - In den vergangenen Tagen gab es Beschwerden über Geruchsbelästigungen in Bad Rotenfels. Christian Busch, Werkleiter bei Poly One, sieht sein Unternehmen nicht als Verursacher und verweist auf verschiedene Investitionen, die getätigt worden sind (Foto: Poly One). » - Mehr

Bühl

Tapas-Rezepte in China gefeiert Bühl (red/jo) - "Sieg für Deutschland!" Verena Scheidel und Manuel Wassmer aus Bühl holen in Macau mit ihrer Kochbuch-Trilogie "Schwarzwälder Tapas" bei den "Gourmand World Cookbook Awards" den Titel als weltbeste Kochbuchserie des Jahres (Foto: Cook & Shoot). » Weitersagen (red/jo) - "Sieg für Deutschland!" Verena Scheidel und Manuel Wassmer aus Bühl holen in Macau mit ihrer Kochbuch-Trilogie "Schwarzwälder Tapas" bei den "Gourmand World Cookbook Awards" den Titel als weltbeste Kochbuchserie des Jahres (Foto: Cook & Shoot). » - Mehr

Baden-Baden

Luft eingetrübt: Feuerwehreinsatz Baden-Baden (red) - In einer Kosmetikfirma in Baden-Baden ist am Freitagmorgen ein chemischer Stoff ausgetreten. Dieser führte dazu, dass sich die Luft eintrübte. Daher wurde die Feuerwehr gerufen. Sie evakuierte das Gebäude. Verletzt wurde niemand (Symbolfoto: red). » Weitersagen (red) - In einer Kosmetikfirma in Baden-Baden ist am Freitagmorgen ein chemischer Stoff ausgetreten. Dieser führte dazu, dass sich die Luft eintrübte. Daher wurde die Feuerwehr gerufen. Sie evakuierte das Gebäude. Verletzt wurde niemand (Symbolfoto: red). » - Mehr