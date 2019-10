Böse Überraschung auf dem Handy

Baden-Baden

Brandursache weiter unklar Baden-Baden (nie) - Nach dem Brand am Samstagmorgen am Sonnenplatz in der Innenstadt wird weiter nach der Brandursache geforscht. Bekannt wurde allerdings, dass sich, als das Feuer ausbrach, auch ganz oben in der Büroetage zwei Personen befunden haben (Foto: Feuerwehr). » Weitersagen (nie) - Nach dem Brand am Samstagmorgen am Sonnenplatz in der Innenstadt wird weiter nach der Brandursache geforscht. Bekannt wurde allerdings, dass sich, als das Feuer ausbrach, auch ganz oben in der Büroetage zwei Personen befunden haben (Foto: Feuerwehr). » - Mehr

Karlsruhe

Straßenbahn entgleist Karlsruhe (red) - In der Karlsruher Waldstadt ist am Mittwoch gegen 10.30 Uhr eine Straßenbahn der Linie 4 entgleist. Ein Fahrgast wurde leicht verletzt, der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Laut KVV ist die Bahn aus dem Gleis gesprungen, aber nicht umgekippt (Symbolfoto: av). » Weitersagen (red) - In der Karlsruher Waldstadt ist am Mittwoch gegen 10.30 Uhr eine Straßenbahn der Linie 4 entgleist. Ein Fahrgast wurde leicht verletzt, der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Laut KVV ist die Bahn aus dem Gleis gesprungen, aber nicht umgekippt (Symbolfoto: av). » - Mehr

Baden-Baden

Sozialplan ausgehandelt Baden-Baden (sre) - Bis zur letzten Sekunde haben Arbeitgeberseite und Betriebsrat um eine Lösung für die 45 Mitarbeiter des DRK-Ludwig-Wilhelm-Stifts (Foto: sre) gerungen, die ihren Arbeitsplatz verlieren. Jetzt wurden die Sozialverhandlungen in dem Traditionspflegeheim abgeschlossen. » Weitersagen (sre) - Bis zur letzten Sekunde haben Arbeitgeberseite und Betriebsrat um eine Lösung für die 45 Mitarbeiter des DRK-Ludwig-Wilhelm-Stifts (Foto: sre) gerungen, die ihren Arbeitsplatz verlieren. Jetzt wurden die Sozialverhandlungen in dem Traditionspflegeheim abgeschlossen. » - Mehr