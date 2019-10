Asphaltrisse in Ortsstraßen werden beseitigt



Die Firma BST aus Bad Schönborn wurde mit der Sanierung von Asphaltrissen in Ortsstraßen betraut. Das Unternehmen hat solche Reparaturen bereits in den vergangenen Jahren durchgeführt. Gearbeitet wurde mit einem Heißpressluftsystem, wie es in den Sitzungsunterlagen hieß. Das Verfahren habe sich bewährt. Im Haushalt wurden 70 000 Euro für die Maßnahmen eingestellt. Bei einer Gesamtlänge von rund 30 000 Metern der zu schließenden Risse müsste bei 70 Cent pro Meter mit einer Gesamtsumme von 21 400 Euro gerechnet werden.

Für die Auftragserteilung wurde eine "Sommeraktion" der Firma genutzt. Christian Geschke (ABL) riet jedoch davon ab, die Arbeiten im Sommer durchführen zu lassen. Bei hohen Temperaturen bleibe das verwendete Material "viskos". Beim letzten Mal hätten Kinder das Bitumen herausgelöst und Bälle daraus geformt. Die Risse sollten verfüllt werden, wenn es trocken und nicht zu heiß ist.

Gerd Weßbecher (EIL) regte an, die Sache mit der Firma zu besprechen. Bürgermeister Rolf Spiegelhalder schlug vor, die Arbeiten ab September ausführen zu lassen. Hauptamtsleiter Patrick Strauß war von einer problemlosen Terminierung überzeugt. Die Beauftragung lasse Flexibilität zu. Denkbar sei eine Ausführung Ende September oder im Oktober. Die Vergabe erfolgte einstimmig.

Im nächsten Tagesordnungspunkt stand die Renovierung der Fensteranstriche im Gemeindehaus in der Nepomukstraße an, der ehemaligen Illinger Schule. Sie wurden zum Preis von 5 961 Euro an die Firma Rebel in Bietigheim vergeben. Es lagen zwei Konkurrenzofferten von Malerbetrieben aus Durmersheim und Iffezheim vor, die auf 8 020 und 8 853 Euro lauteten.

Warum keine ortsansässigen Betriebe darunter seien, erkundigte sich Geschke. Spiegelhalder gab zu verstehen, dass infrage kommende Firmen kontaktiert worden seien. Man frage grundsätzlich immer auch beim einheimischen Gewerbe an. Die dritte Vergabe betraf die Abdichtung der Fenster. Dieser Auftrag wurde für 6 804 Euro dem Dichtungs-Specht GmbH in Karlsruhe erteilt. Weiter ging es um Ersatzbeschaffungen und Reparaturen von Sportgeräten in der Schulturnhalle. Der Bürgermeister hob das hohe Niveau der Geräteausstattung hervor, das noch aus der Zeit von Haupt- und Werkrealschule stamme, für die andere Anforderungen gegolten hätten als für die Grundschule. Teile davon seien über Jahre nicht gewartet worden. Bei einer Überprüfung seien Sicherheitsmängel festgestellt worden, die behoben werden müssten.

Auch in dieser Angelegenheit war es Geschke, der den vorgesehenen Auftrag hinterfragte, indem er wissen wollte, ob die Geräte tatsächlich Sinn machten: "Hat man die Lehrer gefragt, ob alles benötigt wird?" Als Beispiel nannte er Matten in Sondermaßen. Aus seiner beruflichen Erfahrung in einer Bildungseinrichtung wisse er, dass mitunter Dinge angeschafft würden, die an der Praxis vorbeigingen und dann nutzlos herumstünden. "War nur ein Gedankengang", bat er abermals um Verständnis für sein Nachhaken.

Spiegelhalder wies darauf hin, dass in der Turnhalle auch Vereine trainierten. Man werde aber die Geräteliste mit dem Hausmeister erörtern, der wohl die beste Übersicht über die verschiedenen Bedürfnisse habe. Der Auftrag wurde gleichwohl vergeben, ebenfalls einstimmig. Er ging an die Firma Haltec in Ludwigshafen, deren Angebot bei 20 787 Euro lag, Datum der Offerte war der 3. Dezember 2018.