Generationen sportlich aktiv

Baden-Baden

Riesige Fete zum 125-Jährigen Baden-Baden (co) - Drei Tage lang herrschte in Lichtental Ausnahmezustand: Der Musikverein feierte eine riesige Fete zu seinem 125-jährigen Bestehen. Am Sonntag sorgte ein Massenkonzert auf der Klosterwiese (Foto: Hecker-Stock) mit anschließendem Umzug für Aufsehen.

Baden-Baden

Von Einschulung bis zur Pension Baden-Baden (vr) - Als siebenjähriger Knirps betrat Günter Gressel (Foto: Rechel) 1961 die Knabenschule Lichtental zum ersten Mal, um hier vier Jahre lang die Grundschule zu besuchen. Am 10. Juli wird er an der gleichen Schule in den Ruhestand verabschiedet - als Rektor.

Ottersweier

Festgäste aus Partnergemeinden Ottersweier (red) - Bürgermeister Jürgen Pfetzer eröffnete im Beisein von Ehrengästen aus Ottersweier, der Region und den Partnergemeinden Krauschwitz und Westerlo das 25. Dorfbachfest entlang der Bachstraße. Weit über 30 Grad herrschten auf der Festmeile (Foto: mf).