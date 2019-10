Heilloses Durcheinander im Wilden Westen

Ettlingen

Premierenreigen vor dem Schloss Ettlingen (red) - Die dritte von sieben Premieren der diesjährigen Ettlinger Schlossfestspiele kommt mit Schwung daher: Es ist das Musical "Der Mann von La Mancha", das Felix Seilers gekonnt und humorvoll inszeniert hat. Auch das junge Sängerensemble kann überzeugen (Foto: pr).

Gaggenau

Weltreise voller Minimalismus Gaggenau (stj) - Bescheidener leben, den Fokus auf Umwelt- und Klimaschutz richten: Das sind zwei Ziele, die Familie Weckesser auf ihrer Weltreise verfolgen. Die Mission: "Wir wollen uns und unsere Kinder durch weiterentwickeln"; das Motto: "gesund leben - gesund werden" (Foto: pr).

Gernsba ch

Abenteuer Wald und Zauberteppich Gernsba ch (red) - Ausflüge zum SWR, in die Wilhelma und zum Heidesee Forst, Flussbett-Erkundung an der Murg, Esel-Tour oder Abenteuer Wildnis auf dem Kaltenbronn: Vom 29. Juli bis zum 6. September bietet die Stadt wieder ein umfangreiches Ferienprogramm an (Foto: Stadt).

Gaggenau

Fetzige Musik, starke Rhythmen Gaggenau (red) - Kickball-Change, Six Step, Happy-Feet - so hallte es kürzlich lautstark zu fetziger Musik und starken Rhythmen durch die Sporthalle der Hördener Grundschule im Rahmen der Projekttage. Beim Schulfest zeigten die Kinder dann, was sie eine Woche lang gelernt hatten (Foto: pr).