Schlossbeleuchtung in Etappen

Baden-Baden

Baden-Baden

Große Vielfalt beim Oldtimer-Meeting Baden-Baden (hez) - Mit bis zu 25 000 Besuchern rechnet Veranstalter Marc Culas beim 43. Internationalen Oldtimer-Meeting in Baden-Baden, das am Wochenende vom 12. bis 14. Juli stattfindet. Er verspricht "eine Vielfalt an Marken, wie wir sie noch nie hatten" (Foto: hez).

Sinzheim

Sinzheim

Grünes Licht für Neubau Sinzheim (cri) - Es war zwar nur eine Formsache, aber der Gemeinderat Sinzheim hat den Weg für die Erweiterung des Seniorenzentrums "Im südlichen Niederfeld" (Foto: cri) in Richtung Norden freigemacht. Vorangegangen sei aber noch "viel Kleinarbeit", sagte Bürgermeister Erik Ernst.

Bühlertal

Bühlertal

Rolling Stones meets Queen Bühlertal (red) - Top-Act des "Open Air am Brunnenplatz", das am 6. Juli in die dritte Auflage geht, ist die renommierte Stones-Coverband Biggerbang (Foto: Wagner). Vorgruppe ist Sänger Sascha Lien, die Stimme von Freddie Mercury von Queen, und die Yasi-Hofer-Band.

Karlsruhe

Karlsruhe

Verfolgungsfahrt auf der A5 Karlsruhe (red) - In der Karlsruher Innenstadt sollte am Sonntag gegen 3.50 Uhr ein schwarzer, einser BMW kontrolliert werden. Doch der Fahrer ergriff die Flucht. Noch im Bereich von Karlsruhe fuhr das flüchtige Fahrzeug auf die Autobahn A 5 in Richtung Süden auf (Foto: av).