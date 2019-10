LDB-Gruppe eröffnet neues Logistikzentrum in Rastatt

Muggensturm

Muggensturm

Logistikzentrum füllt sich Muggensturm (as) - Das neue Logistikzentrum von L′Oréal in Muggensturm füllt sich. Bis zu 20 Lkw täglich liefern zurzeit Waren an. Eine Woche lang ist dafür der Versand stillgelegt. 300 von geplanten 450 Mitarbeitern verrichten bereits in Muggensturm ihre Arbeit (Foto: fuv).

Bühl

Bühl

UHU ergänzt sein Markenlogo Bühl (red) - UHU plant die Aufnahme des Unternehmenslogos Bolton Adhesives in die interne und externe Beschilderung am Produktions- und Verwaltungsstandort Bühl. Hierbei wird das bekannte Markenlogo UHU künftig durch das Logo von Bolton Adhesives ergänzt (Foto: sie).

Gaggenau

Gaggenau

"Gute Entwicklung" Gaggenau (tom) - Seit vier Jahren ist Michael Pfeiffer (parteilos) Erster Beigeordneter und damit Bürgermeister in Gaggenau. Zeit für eine Halbzeitbilanz - und einen Blick in die Zukunft. Mit dem heute 56-jährigen verheirateten Familienvater sprach Thomas Senger (Foto: Senger).

Muggensturm

Muggensturm

Gewinnaktion für BT-Leser Muggensturm (as) - Am 9. Mai eröffnet L′Oréal nach rund einem Jahr Bauzeit feierlich sein neues Distributionszentrum (Foto: Prologis) im Muggensturmer Industriegebiet - und 26 BT-Leser dürfen dabei sein. Die Gewinner der Aktion erhalten zudem eine exklusive Führung.