Erlebnisweg eröffnet Blicke in die Welt der Schmetterlinge

(red) - Kaisermantel, Kleiner Eisvogel oder Brombeer-Perlmuttfalter - so exotisch ihre Namen klingen, so vielfältig sind Schmetterlinge in ihrem Vorkommen. In Deutschland leben etwa 3 700 Schmetterlingsarten, rund 190 davon gehören zu den Tagfaltern. Eine Vielzahl von ihnen tummelt sich in einem Waldstück bei Plittersdorf. Um auf diese faszinierenden Insekten und ihren Lebensraum aufmerksam zu machen, hat die Stadt Rastatt gemeinsam mit den Naturfotografen Rainer Deible und Brigitte Kunz und in Kooperation mit der Ortsverwaltung Plittersdorf einen Erlebnisweg geschaffen, an dem Spaziergänger besonders viele Schmetterlinge beobachten und sich an einer Wegtafel über die heimischen Falter informieren können, teilt die Stadtverwaltung mit.

"Wir wollten Spaziergängern die heimische Natur näherbringen und sie dafür sensibilisieren, mit offenen Augen durch den Wald zu gehen", erklärt Deible, der gemeinsam mit der Naturfotografin Brigitte Kunz vor rund einem Jahr die Idee der Infotafel entwickelte. Wenn es warm ist und die Sonne scheint, kann man am sogenannten Schmetterlingsweg über 20 verschiedene Tagfalterarten im Waldstück nahe des Schützenhauses entdecken. An dieser Stelle biete der Wald einen idealen Lebensraum für Insekten. Die Falter finden am Wegesrand Wiesenschaumkraut, Knoblauchsrauke, Brombeerblüten und -beeren aber auch Hundekot, den insbesondere der Kleine Schillerfalter bevorzuge, klärt Deible auf. Der Weg, der Richtung Rheindamm führt, sei zudem weit entfernt von Maisfeldern und überdüngten Landschaften, auf denen es Insekten schwerer haben, Nahrung sowie Brutplätze zu finden. Damit so wertvolle Lebensräume wie in Plittersdorf erhalten bleiben, hat der städtische Forst bereits seit vielen Jahren seine Waldrandpflege angepasst. "Wir mulchen entlang dem Weg nur einmal im Jahr und außerhalb der Vegetationszeit", berichtet Uwe Kirst vom städtischen Forst. Zudem sei die Bepflanzung am Waldrand stufenweise aufgebaut. Während am Wegesrand krautige Pflanzen und kleinere Sträucher stehen, die Sonne und Licht durchlassen, wachsen die größeren Bäume und Sträucher im anschließenden geschlossenen und hohen Wald. So können sich Brombeerbüsche, die häufig an lichtdurchfluteten Stellen stehen und die für viele Falter Lebensraum und Nahrung zugleich bieten, bestens entwickeln. Eingenistet hat sich darin etwa der Brombeer-Perlmuttfalter, auf den Spaziergänger in Plittersdorf zuhauf treffen. Deible geht davon aus, dass die seltene Art durch die Klimaerwärmung hier heimisch wurde. Denn vor zehn Jahren sei sie in nördlichen Ländern noch sehr selten vorgekommen.

"Ich war fasziniert und überrascht, als ich hörte, welch Vielfalt an Faltern es hier gibt", begrüßt Plittersdorfs Ortsvorsteher Mathias Köppel die Infotafel. Sie schaffe ein Bewusstsein dafür, welche Schätze vor der eigenen Haustür zu finden sind. Ginge es nach dem Ortsvorsteher, so könnten es mehr solcher Infotafeln geben. Er hofft, dass das Hinweisschild auch dazu diene, die Menschen für die Natur zu sensibilisieren und sie nicht achtlos Müll in den Wald werfen.