Fragezeichen hinter Volksfest-Zukunft

Offenburg

SVU: Ziel ist ein Auswärtstor Offenburg (rap) - Der SV Ulm will doch noch den Sprung in die Fußball-Landesliga schaffen. Dafür muss sich die Elf von Trainer Oliver Bethge in den Aufstiegsspielen gegen den SC Offenburg durchsetzen. Erstes Ziel für die Partie am Samstag beim SCO: ein Auswärtstor (Foto: Archiv). » Weitersagen (rap) - Der SV Ulm will doch noch den Sprung in die Fußball-Landesliga schaffen. Dafür muss sich die Elf von Trainer Oliver Bethge in den Aufstiegsspielen gegen den SC Offenburg durchsetzen. Erstes Ziel für die Partie am Samstag beim SCO: ein Auswärtstor (Foto: Archiv). » - Mehr

Rastatt

Showdown in der Landesliga Rastatt (bor) - Normalerweise wäre in der Fußball-Landesliga nur die Abstiegsfrage noch zu klären. Da aber das Urteil gegen den Rastatter SC/DJK noch nicht rechtskräftig ist, sind vor dem letzten Spieltag am Samstag noch einige Frage offen, die nicht unerheblich sind (Foto: fuv). » Weitersagen (bor) - Normalerweise wäre in der Fußball-Landesliga nur die Abstiegsfrage noch zu klären. Da aber das Urteil gegen den Rastatter SC/DJK noch nicht rechtskräftig ist, sind vor dem letzten Spieltag am Samstag noch einige Frage offen, die nicht unerheblich sind (Foto: fuv). » - Mehr

Rheinstetten

SVM: Ein Sieg ist Pflicht Rheinstetten (rap) - Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie muss der 1. SV Mörsch in der Fußball-Verbandsliga wieder schleunigst in die Erfolgsspur zurückfinden, ansonsten gerät der Klassenerhalt in Gefahr. Am Sonntag empfängt der SVM das Schlusslicht TuS Oppenau (Foto: Vetter). » Weitersagen (rap) - Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie muss der 1. SV Mörsch in der Fußball-Verbandsliga wieder schleunigst in die Erfolgsspur zurückfinden, ansonsten gerät der Klassenerhalt in Gefahr. Am Sonntag empfängt der SVM das Schlusslicht TuS Oppenau (Foto: Vetter). » - Mehr