Elchesheim

Etat einstimmig verabschiedet Elchesheim-Illingen (HH) - Der Elchesheim-Illinger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montag den Haushaltsplan für 2019 einstimmig verabschiedet. Zum ersten Mal wurde das Zahlenwerk, das keine neue Kreditaufnahme vorsieht, nach dem Prinzip der Doppik erstellt (Foto: Heck).

Elchesheim

Ein Hauch von Olympia Elchesheim-Illingen (red) - Das Wassersportrevier Goldkanal zeigte sich am Wochenende von seiner besten Seite, auch wehte ein Hauch von Olympia über dem See. 55 Einhandsegler traten bei der RCR-Regatta in den olympischen Klassen "Finn-Dinghy" und "Europe" an. (Foto: rw).

Steinmauern

Dammarbeiten gehen weiter Steinmauern (red) - Die Ertüchtigung des Rheinhochwasserdamms XXV und des rechten Murgdamms bei Steinmauern geht weiter. Der neue Bauabschnitt beginnt im Mai. Dafür ist erneut eine Radwegumleitung erforderlich (Foto: pr) teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit.

Elchesheim

Wahlkampftour mit Schorpp Elchesheim (as) - Am 24. März wählt Elchesheim-Illingen den Bürgermeister. Es gibt zwei ernsthafte Kandidaten. Der Wahlkampf läuft auf vollen Touren. Wo die Bürger der Schuh drückt, das will Kandidat Christian Schorpp unter anderem bei Haustürbesuchen wissen (Foto: as).