Um Mitternacht ist Schluss

"Wir sind mit der Situation nicht glücklich, müssen aber damit umgehen", sagte Bürgermeister Dietmar Späth gestern im BT-Gespräch. Das Festtreiben, vor allem im Biergartenbereich, wurde im Vorfeld von einigen Anwohnern, auch aus dem "Haus Margaretha", beklagt. Dass die Seniorenresidenz im Jahr 2000 direkt am Festplatz der Gemeinde errichtet wurde, sei eine bewusste Entscheidung gewesen, so der Bürgermeister. Den Senioren habe man so die Teilnahme am Gemeindeleben erleichtern wollen. Das sei bei den meisten auch gut angekommen. In den vergangenen Jahren habe es immer wieder mal Klagen von Anwohnern gegeben. Das Beschallungskonzept und der gesamte Festaufbau seien modifiziert worden, so Späth. Aus der Nachbarschaft habe die Gemeinde darauf äußerst positive Rückmeldungen bekommen.

Zwischen den Zeilen war den Ausführungen Späths zu entnehmen, dass die Verwaltung mit der Sperrzeitverlängerung wohl juristischen Auseinandersetzungen aus dem Weg gehen wollte. Es sei ein Spagat zwischen der Erfüllung von Pflichten und dem Ermöglichen eines anständigen Festes. Der Rathaus-Chef unterstrich, dass man grundsätzlich froh sein müsse, dass die örtlichen Vereine so ein Fest auf die Beine stellen. Das Volksfest sei eine Kommunikationsplattform, die die meisten Muggensturmer auch wollten. "Ich bin froh und dankbar, dass Muggensturm eine lebendige Gemeinde ist", unterstrich der Bürgermeister. Nach dem Fest müsse man sich zusammensetzen und schauen, wie es weitergeht.

Diese Auffassung vertritt auch Bernd Münster, der nach vielen Jahren im Organisationsteam nun einer neuen Generation Vereinsvertretern den Stab übergibt. Er rechnet mit Einnahmenverlusten infolge der neuen Regelung, aber man müsse die Abrechnung abwarten. Letztlich müssten die Vereinsvorstände über die Zukunft des Volksfests entscheiden. Die Festbesucherin und frischgebackene Abiturientin Hannah Sölter bedauert die 0-Uhr-Regelung. Sie habe von vielen Bekannten aus Umlandgemeinden gehört, die erst gegen später zum Volksfest wollten und nun eben sagten: "Da brauchen wir nicht mehr hin." Für alle, die gerade wegen des Biergartens zum Volksfest kämen, sei die Einschränkung unerfreulich, findet die Muggensturmerin.