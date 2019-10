Kronimus AG liegt bisher "gut im Rennen"









Umsatzmäßig liege man jedenfalls "vorne", bei den Absatzmengen noch leicht im Rückstand. Der Galoppweltjargon passte nicht nur, weil es sich um ein Iffezheimer Unternehmen handelt. Er lag diesmal noch aus einem anderen Grund nahe. Zum ersten Mal wurde die traditionsreiche sommerliche Betriebsfeier nicht auf dem Firmengelände, sondern in der Freilufthalle an der Rennbahn veranstaltet.

In seinem Geschäftsbericht wies der Vorstandsvorsitzende auf eine "Entkoppelung" der Baukonjunktur von der Nachfrage nach den Produkten des Betonsteinherstellers hin. Die Ursachen lägen in strukturellen Verschiebungen hin zu mehr Mehrfamilienhäusern mit geringen Freiflächen, die es zu gestalten gelte. Zudem spüre man inzwischen, wie sich die Konjunktur "sanft" ändere. Auch würden Umbrüche, wie man sie in der Autobranche erwartet, "nicht unberührt lassen". Als erste Anzeichen erwähnte Kronimus Haushaltssperren in einigen Kommunen. Er zeigte sich zuversichtlich, "das Schiff sicher durch Wellen steuern" zu können. Kronimus dankte den Beschäftigten für geringen Produktionsausschuss und dafür, dass größere Reklamationen ausblieben:. "Das bringt uns im Markt voran." Gepunktet habe man außerdem mit neuen Produkten. Die Fertigung sei sowohl im industriellen wie im handwerklichen Bereich gut ausgelastet.

Wie immer bildete das Sommerfest den Rahmen für die Ehrung von Arbeitsjubilaren. Jeder Einzelne wurde mit seinem Werdegang, seinem Arbeitsfeld und seinen Talenten gewürdigt. Der Reigen der Auszeichnungen begann mit Manuel Boos, Sascha Brenner, Dieter Buchmann, Michel Jundt und Sylvie Roesch, die seit zehn Jahren bei Kronimus sind. Sie wurden von Finanzvorstand Christof Leuchtner geehrt. Seinen Ausführungen zufolge haben mittlerweile 297 Firmenangehörige die Zeitspanne von zehn Jahren überschritten, was 65 Prozent der Gesamtbelegschaft entspreche. Schon 110 Personen gehören der Firma zwischen 25 und 34 Jahren an. Von Stephan Ruf von der IHK Karlsruhe wurden aktuell für 25 Jahre Arno Scherer, Wolfgang Stoll, Nico Thrun, Stefan Weber, Nathalie Weissler und der Betriebsratsvorsitzende Thorsten Knabe geehrt, der dieses Amt seit neun Jahren ausübt. Zwischen Belegschaft und Firmenleitung zu vermitteln, sei eine "mitunter nervenaufreibende" Aufgabe, zollte Ruf der Betriebsratstätigkeit, in der sich neben Knabe auch Weissler Verdienste erworben hat, besondere Anerkennung.

Die Kronimus-Jubilare seien "kein Durchschnitt", stellte Ruf mit Verweis auf eine Studie fest, der zufolge gewöhnlich nach elf Jahren der Arbeitgeber gewechselt werde. Die lange Treue der Beschäftigung zu dem Iffezheimer Unternehmens deute daraufhin, dass dies "mehr als ein Broterwerb" sei, dass eine Verbundenheit bestehe, die auf gegenseitiger Wertschätzung beruhe.

Bürgermeister Christian Schmid zeichnete vier Männer für 40 Jahre in der Firma aus: Martin Dörrwand, Halis Özdemir, Bernard Wagner und Christof Leuchtner, der bei Kronimus mit der Ausbildung zum Industriekaufmann begonnen hatte und seit 2003 Finanzchef des Unternehmens ist. Die Herren durften aus den Händen des Bürgermeisters Ehrenurkunden des Landes Baden-Württemberg und die Treuemedaillen in Gold der Handwerkskammer Karlsruhe im Empfang nehmen.

Vier Jahrzehnte seien eine Leistung, vor der man "den Hut zieht", gratulierte Schmid. So lange Zeit beim selben Betrieb zu arbeiten, sei "nicht selbstverständlich". Diese Treue lasse auf einen "attraktiven Arbeitgeber" schließen, bei dem man seine "Aufgabe gefunden" habe, sich wohlfühle. Die Gemeinde Iffezheim sei stolz, dieses Unternehmen am Ort zu wissen. Zu guter Letzt verabschiedeten Kronimus und Knabe den Schlossereimitarbeiter Joseph Heintz in den Ruhestand.