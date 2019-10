Historische Verbindung optisch belegt

Bühl

Anekdoten über Geppertturm Bühl (jure) - Wie war der Weinanbau früher, wo steht die Rebbewirtschaftung heute und wohin geht die Zukunft? Interessante Einblicke und Eindrücke erhielten die Teilnehmer der geführten Weinwanderungen im Rahmen des Winzerfestes am Sonntagmittag in Eisental (Foto: jure).

Rastatt

Kombiführung durch Stadt und Schloss Rastatt (red) - Eine kombinierte Führung durch Stadt und Schloss bietet die Touristinformation Rastatt in Kooperation mit den Staatlichen Schlössern und Gärten am Montag, 15. Juli, um 14 Uhr an. Es gibt tiefe Einblicke in die Geschichte der Barockstadt (Foto: Stadt Rastatt).

Baden-Baden

Ruf nach echter Steuerreform Baden-Baden (hap) - Der Bezirksmittelstandstag der Mittelstandsvereinigung der CDU Nordbaden stellte am Samstag die Interessen der Wirtschaft in den Mittelpunkt. Einer der Gastredner im Kloster Lichtenthal war Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU, Foto: Hegmann).

Karlsruhe

Museum wird zum Zukunftslabor Karlsruhe (lsw) - Der Besucher wird zum Nutzer, das Museum zum Labor: Zu seinem 100-jährigen Bestehen erfindet sich das Badische Landesmuseum in Karlsruhe neu. Heute und morgen startet das Projekt "Archäologie in Baden - Expothek¹". Bürger sollen damit erstmals einen direkten Zugang zum Museum erhalten (Foto: dpa).