Es kracht munter weiter Rastatt (ema) - Während die Behörden sich weiter Gedanken machen, wie man den berüchtigten Hartweg-Bogen zwischen dem Benz-Werk und dem Stadtteil Ottersdorf besser sichern kann, kracht es an der Kreuzung munter weiter. Am Montag ereigneten sich dort gleich zwei Unfälle. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei übersah eine 62 Jahre alte Mercedes-Fahrerin gegen 13 Uhr beim Linksabbiegen von der K 3769 Richtung Ottersdorf einen bevorrechtigten 27-jährigen Renault-Fahrer, der auf der Kreisstraße entgegenkam. Durch die Kollision entstand Sachschaden von rund 30 000 Euro. Beide Wagen mussten nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden. Die Unfallbeteili gten wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Schwerere Blessuren blieben nach ersten Erkenntnissen jedoch aus. Gesamtschaden von rund 3 500 Euro und ein weiterer abgeschleppter Mercedes sind die Folgen eines Unfalls an gleicher Stelle gegen 22.20 Uhr. Eine 65-jährige BMW-Fahrerin hatte wiederum beim Linksabbiegen in Richtung Ottersdorf einen entgegenkommenden Mercedes übersehen. Niemand wurde verletzt. Der Hartweg-Bogen ist die unfallträchtigste Kreuzung im Landkreis. Die Unfallkommission mit Vertretern von Polizei, Stadt Rastatt und Landratsamt hatte sich Anfang des Jahres darauf verständigt, dort eine Ampel zu installieren. Der Landkreis hat dafür vorsorglich im aktuellen Haushalt 100 000 Euro bereitgestellt. Allerdings wird im Stadtteil Ottersdorf ein Kreisel bevorzugt. Der wäre jedoch nur langfristig umsetzbar.

