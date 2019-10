Das erste Lerchenfenster ist bereits geöffnet

Was verspricht man sich von PIK?

Mit den Ausgleichsmaßnahmen will man dem Verlust von Naturschutz- und Erholungsflächen entgegenwirken, der durch den anhaltenden Bauboom ausgelöst wird. Dafür eignen sich landwirtschaftliche Flächen, da diese aufgrund ihrer Bewirtschaftung im Sinne des Naturschutzes am besten aufgewertet werden können, um gefährdete Tiere und Pflanzenarten zu fördern. Angestrebt wird eine flächensparende und zugleich für die Landwirte verträgliche Vorgehensweise.

Wie soll PIK angegangen werden?

Umsetzen soll das Projekt die Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH, ein gemeinnütziges Unternehmen des Landes Baden-Württemberg. Es wurde 1932 gegründet und berät Kommunen bei der städtebaulichen Planung ebenso wie Landwirte. Hintergrund ist ein Pilotprojekt des Landwirtschaftsministeriums, mit dem geeignete Kompensationsmaßnahmen und Organisationsmaßnahmen entwickelt werden sollen. Die Projektteilnahme hätte aus Sicht der Stadtverwaltung den Vorteil einer frühzeitigen Beratungsleistung für die Stadt, etwa durch Workshops.

Wie ist der aktuelle Stand?

Das Projekt kommt erst langsam in die Gänge. Speziell mit Blick auf die Daimler-Erweiterung ermittelt ein Fachbüro derzeit die drohenden Eingriffe in Natur, Landschaft und Artenschutz; außerdem ist eine agrarstrukturelle Untersuchung der Rastatter Vollerwerbsbetriebe geplant. Nach einem Beschluss des Gemeinderats schreibt die Verwaltung die Stelle eines Umweltplaners aus, der nicht nur die Benz-Werk-Erweiterung, sondern auch PiK-Maßnahmen begleitet. Bei der Landsiedlung ist das Rastatter Vorhaben bisher noch gar nicht Thema. Das Landwirtschaftsamt im Landratsamt hat zwar die Rastatter Landwirte auf PiK eingestimmt. Allerdings sei Verunsicherung zu spüren, weil, so heißt es aus dem Rathaus, "bislang niemand in der Lage ist, kompetent mit den Landwirten über die zukünftige Bewirtschaftung der Flächen zu sprechen". Die Betroffenen seien in Sorge, weil sie nicht wissen, wie es mit ihren Pachtflächen weitergeht, etwa wenn Daimler im Rastatter Süden baut oder die Kleingartenanlage Oberwald verlagert wird. Die Leiterin des Landwirtschaftsamts, Andrea Stief, spielt den Ball zurück. Man wisse noch gar nicht, in welche Richtung PiK in Rastatt gehen solle.

Warum gilt PiK als nicht ganz einfach?

In Baden-Württemberg hat man noch kaum Erfahrung mit dem Modell. Im Einzelfall müssen Ausgleichsmaßnahmen auf lange Sicht gesichert werden, etwa durch einen Eintrag im Grundbuch oder Pachtvertrag. Zu klären ist, welchen finanziellen Ausgleich die Betroffenen wegen Mindererträgen oder höheren Aufwendungen durch Auflagen oder Düngemittelverzicht bekommen. Bei der Landsiedlung weiß man um die Gefahr, dass Landwirte skeptisch sind, weil sie das Gefühl haben, ihnen werde etwas vor die Nase gesetzt. Es sei aber ratsam, die Kompetenz der Landwirte zu nutzen: "Die haben Ahnung von den Flächen", sagt Projektleiter Richard Mössner.

Welche PiK-Maßnahmen sind denkbar?

Bekanntestes Beispiel sind so genannte Lerchenfenster für den am Boden brütenden Singvogel. Ein solches Projekt läuft bereits in Niederbühl, unter anderem als Ausgleichsmaßnahme für die Ansiedlung des Edeka-Zentrallagers zwischen Baulandstraße und A 5. Lerchenfenster sind bewusst angelegte Fehlstellen in landwirtschaftlicher Nutzfläche, auf denen die Feldlerche Lande- und Brutplätze sowie genügend Futter findet. Weitere Beispiele sind sogenannte Blühstreifen für Insekten und Feldvögel oder Kiebitzinseln.