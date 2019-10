"Ohne Raumfahrt hätten wir heute wohl kein Internet"

BT: Herr Fuss, welche Erinnerungen verbinden Sie mit der ersten Mondlandung vor 50 Jahren?

Edgard Fuss: Mein Onkel hatte mir damals ein Buch mitgebracht über die erste Mondumkreisung von Apollo 8. Da hat es mich gepackt. Dadurch habe ich die folgenden Flüge verfolgt - und Apollo 11 war 1969 dann ein solches Ereignis, dass meine Oma mir achtjährigem Knirps erlaubt hat, wachzubleiben und das anzuschauen. Weltweit hat wohl kein Ereignis so viele Millionen von Menschen in seinen Bann gezogen und mitfiebern lassen - egal, welcher Hautfarbe, Regierungsform, Sprache und Weltanschauung. "We came in peace for all mankind", steht auf der Plakette an einem Bein der Landestufe des Lunar Moduls.

BT: Damalige Astronauten berichten immer wieder davon, wie sie teils noch mit Rechenschiebern die Flugbahn berechnet haben. Wenn man an die technischen Möglichkeiten der Zeit denkt, muss man sich schon wundern, dass das alles so reibungslos geklappt hat.

Fuss: Nicht unbedingt. Die reine Flugbahnberechnung und die Kurskorrekturen mit dem Rechenschieber zu berechnen, das ist durchaus möglich. Man darf nicht vergessen: In der Apollokapsel und im Landemodul waren nur sehr speicherschwache Computer eingebaut, das ist kein Vergleich zu heute. Die Daten wurden per Datenübertragung hin und her geschickt und wurden manuell eingegeben, denn der eigentliche Speicher war im Kontrollzentrum in Houston, also auf der Erde. Es kam dann ja auch zu einem allerdings unkritischen Speicherüberlauf bei der Landephase von Apollo 11, weil der Datenfluss einfach zu groß gewesen ist.

BT: Heute verlässt man sich wohl zu sehr auf die Technik?

Fuss: Damals waren es die Leute anders als heute einfach gewohnt, im Kopf und mit Hilfsmitteln wie Rechenschieber auch komplizierte Dinge zu berechnen. Da hatte man auch ein Gefühl dafür, ob das Ergebnis plausibel war. Jeder Astronaut hatte sein Spezialgebiet, und es wird berichtet dass Buzz Aldrin den Spitznamen "Mister Rendezvous" hatte, weil er für die Rendezvous-Manöver zuständig war und abends an der Bar mehr als einen mit seinen Erzählungen davon genervt hat, wie er diese Andockmanöver berechnet und ausführt. Bei Apollo 11 war das auch alles nicht so kritisch, interessant wurde es bei Apollo 13, die ja die ganzen Systeme runterfahren mussten, um Strom zu sparen. Die mussten für die Kurskorrekturen ihre Position manuell ermitteln, die Daten an Houston übermittel und die notwendigen Eingaben von Hand eintippen.

BT: 1972 erfolgte der letzte bemannte Raumflug zum Mond - eine lange Zeit. Wann, glauben Sie, werden wieder Menschen zum Mond fliegen?

Fuss: Ich teile nicht die Einschätzung von Donald Trump, dass wir 2024 wieder oben sind. Ich denke, dass die kommerzielle Raumfahrt dabei eine wesentliche Rolle spielen wird. Schon vor 1972 sind ja die letzten drei geplanten Mondflüge abgesagt worden, weil das Interesse erloschen war und der Kongress kein Geld mehr bewilligt hat. Es gab auch zunächst keine Veranlassung mehr, auf den Mond zu fliegen. Man hat sich auf die Forschung in Skylab, Spacelab, ISS und MIR konzentriert. Die Weiterentwicklung der Raketentechnik - man hat sich damals nicht vorstellen können, dass man Raketenteile, selbst Triebwerksteile, in einem 3 D-Drucker herstellen kann - bietet heute ganz andere Möglichkeiten und reduziert die Kosten.

Interview

BT: Raumfahrtexperten beschäftigen sich ja schon mit der Idee einer Mondstation, die es dann auch ermöglichen könnte, auf den Mars zu fliegen.

Fuss: Es ist jetzt interessant, wieder zum Mond zu streben, weil die Technologie deutlich weiter ist. Ich schätze mal, dass die Vorkommen von Helium 3 auf dem Mond die Möglichkeit bieten, dort Fusionsreaktoren zu betreiben, was auf der Erde schwierig ist, weil es hier sehr wenig Helium-3-Vorkommen gibt. Das wird sicher eine der Ressourcen sein, die man braucht, um dauerhaft auf dem Mond zu sein und dort Forschung zu betreiben. Man will ja auf der Rückseite ein riesiges Teleskop errichten, das nicht von der Erde beschienen wird. Das erste Elektroauto beispielsweise ist über 100 Jahre alt und jetzt wird die Technik wieder aktuell, weil man die Möglichkeit hat, Energiespeicher zu bauen, die unserem Bedarf entsprechen. Das zeigt, in welchen Zeitspannen man denken muss.

BT: Zu Kennedys Zeiten war die bemannte Raumfahrt eine Verlagerung des Wettkampfs zwischen USA und der damaligen Sowjetunion ins All. Heute ist Raumfahrt schon allein aus Kostengründen eher ein internationales Modell - was denken Sie, wie es weitergehen wird?

Fuss: Sicherlich sind einzelne Nationen daran interessiert, auch aus Prestigegründen eine nationale Raumfahrt zu betreiben. Ich gehe davon aus, dass einzelne Staaten sich jetzt auch ihre Claims auf dem Mond abstecken werden, wobei die rechtliche Situation unklar ist. Was die Mars-Mission betrifft, da könnte ich mir auch eine internationale Crew vorstellen. Die erste Kooperation war ja noch im Apollo-Zeitalter, als eine Apollokapsel mit einer Sojuskapsel gekoppelt wurde und sich die Astronauten gegenseitig besucht und auch zusammen trainiert haben. Das war sozusagen der erste Schritt zu einer Internationalisierung - und ich hoffe, dass das weitergeht. Wobei ich die Befürchtung habe, dass durch den Rechtsnationalismus eher wieder diese nationale Schiene gefahren werden wird. Die Chinesen haben sicher noch ganz andere, wirtschaftliche Interessen, Israel kann man schlecht einschätzen, was die wirklich da oben wollen. Aber ich glaube nicht, dass Mondmissionen national auf Dauer finanzierbar sind - es sei denn, dass es sich kommerziell lohnt. Ich hoffe aber, dass Europa bei künftigen Raumfahrtprogrammen wieder eine größere Rolle spielt.

BT: Manche halten die teuren Raumfahrtprogramme für Geldverschwendung. Können Sie das nachvollziehen?

Fuss: Zum Teil ja. Doch das Geld, das man in der Raumfahrt eingespart hätte, wäre nicht zwingend für Entwicklungshilfe oder Medizinforschung eingesetzt worden. Die Entdeckung neuer Kontinente, die Erforschung anderer Welten - was darf die Erfüllung eines Menschheitstraums kosten? Ich halte eine Aufrechnung um einen wirtschaftlichen Nutzen für kleinkrämerisch.

BT: Viele heute alltägliche Errungenschaften kommen aus der Raumfahrt.

Fuss: Ohne die Raumfahrt könnten wir uns heute weder Wettervorhersage noch Positionsbestimmung über GPS oder gar das Internet vorstellen. Und es gibt viele Alltagsgegenstände, die wir ohne die Raumfahrt nicht hätten. Klettverschlüsse beispielsweise, die heute selbstverständlich sind, wurden entwickelt, weil in der Kapsel alles irgendwie befestigt werden musste, weil es in der Schwerelosigkeit sonst durch die Gegend geflogen wäre. Man hat in der Schwerelosigkeit viele Materialforschungs- und Medizintechnikexperimente durchführen können , die wiederum auf der Erde eingeflossen sind. Es ist dort viel entstanden an Test- und Startanlagen, die heute noch - wenn auch aus der Erfahrung modifiziert oder neu errichtet - genutzt werden.

BT: Es ranken sich ja auch viele Mythen und Verschwörungstheorien um die Mondlandung bis hin zu der These, die Menschen seien gar nicht auf dem Mond gewesen. Die wollen Sie bei Ihrem Vortrag mit kleinen Experimenten widerlegen. Gewährend Sie uns einen Einblick, was da passiert?

Fuss: In meinem Vortrag möchte ich die Geschichte der bemannten Raumfahrt beleuchten, nicht nur die Landung von Apollo 11. Zudem erstaunt es mich immer wieder, wie viele auf diese Geschichten reinfallen, die Mondlandung sei ein Fake gewesen. Deshalb möchte ich in Interaktion mit den Gästen auch einige Dinge widerlegen. Beispielsweise ist es gar nicht ungewöhnlich, dass Schatten ihre Richtung ändern, was ja immer als Beleg dafür genommen wird, wir seien gar nicht auf dem Mond gewesen. Jeder Fußballfan weiß: Wenn Sie nachts im Stadion unter dem Licht von vier Flutlichtern laufen, dann haben Sie vier Schatten. Es sind Tausende mit dem Projekt befasst gewesen und in 50 Jahren hat nie ein einziger gesagt: Das war ein Fake, das beichte ich jetzt - auf dem Sterbebett beispielsweise. Da möchte ich doch an den gesunden Menschenverstand der Leute appellieren, wie es sein kann, dass nie einer sich verplappert hat, wenn das wirklich eine Filmkulisse gewesen wäre. Denn mit der Zahl der Mitwisser potenziert sich die Wahrscheinlichkeit, dass etwas rauskommt.