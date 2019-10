Verstöße gegen Tierschutzgesetz beim Kleintiermarkt?

(red) - Beim Abbiegen von der Wiedigstraße in die Hauptstraße hat eine 56-jährige Autofahrerin am Freitagmorgen gegen 8.50 Uhr eine 48-jährige Fußgängerin erfasst. Diese zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Grund war laut Polizei eine Fehleinschätzung (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

