Selbst der Bürgermeister schnürt die Laufschuhe

Auf der Strecke kommen ambitionierte Läufer ebenso wie Nordic Walker voll auf ihre Kosten. Denn dabei sein und am Ende mit den Kollegen gemeinsam das Ziel zu erreichen ist für viele Ziel dieses Laufes. "Es soll ein Event für alle sein, bei dem der Spaß an der Bewegung im Vordergrund steht", berichtet der Präsident des Badischen Leichtathletikverbandes, Philipp Krämer, vor dem Start. Wer dabei in vorderster Reihe steht, der ist entweder besonders motiviert oder will eine besonders gute Zeit laufen. So wie Alexis Rauch, der als Sieger am Ende in 19:13 Minuten ebenso wie der Zweitplatzierte Jonas Müller in 19:39 Minuten unter der magischen 20-Minuten-Grenze bleibt. Platz drei geht an Jonas Bender, der das Ziel im Stadion des DJK/Rastatter SC nach 20:02 Minuten erreicht. Alle dürften bereits frisch geduscht und erholt gewesen sein, als die Letzten das Ziel nach etwas mehr als einer Stunde erreichen.

Bei den Frauen gewinnt Heiderose Merkel in 23:20 Minuten und darf sich so erneut in die Siegerliste des Firmenlaufs eintragen. Platz zwei geht an Ingrid Heroguel in 23:34 Minuten vor Anne Neidhardt (24:09 Minuten), die damit zahlreiche männliche Starter hinter sich ließen.

Das größte Team stellte in diesem Jahr die Stadt Rastatt, für die über 50 Läuferinnen und Läufer antraten. Unter ihnen auch Bürgermeister Raphael Knoth, der den Startschuss gab und sich danach sofort auf die Laufstrecke begab: "Dies ist ein tolles Event für Rastatt, bei dem wir uns gerne beteiligen", sagte er und erreichte am Ende in einer sehr guten Zeit von unter 26 Minuten das Ziel. Auch in diesem Jahr gab es eine Azubi-Wertung, die bei den Männern Jonas Bender vor Luka Misetic und Marco Fuchs gewann. Bei den weiblichen Azubis siegte Teresa Huditz vor Lea-Sophie Kolles und Sarah Möst.

Nach dem Rennen gab es für alle Sportler kühle Getränke und Obst, es durfte an Gewinnspielen teilgenommen und bei etwas Musik noch ein wenig gefeiert werden. Und es gab die Möglichkeit, die Arbeitskollegen einmal von einer ganz anderen Seite kennenzulernen.

Dabei gibt es in einigen Unternehmen eine eigene Laufgruppe, in der man sich nach Feierabend gerne trifft. Deshalb ist beim Firmenlauf für viele das Ergebnis eher Nebensache: "Wir sind eine tolle Truppe und haben viel Spaß", berichtet Edward Gärtner von der Firma Grötz, die mit rund einem Dutzend Teilnehmern am Start ist. Nach dem Rennen wird da gerne noch ein Bild in der Fotobox gemacht, ehe das Regenerieren ansteht. Da kommen die letzten Walker gerade ins Ziel. Auch sie werden gebührend empfangen und freuen sich, die sechs Kilometer bewältigt zu haben. Eines ist für viele sicher: Im kommenden Jahr sind sie wieder mit dabei, wenn der sechste Firmenlauf auf dem Programm steht. Die Organisatoren rechnen dann mit einem neuen Teilnehmerrekord: "Die Zahl der Läuferinnen und Läufer ist jedes Jahr konstant gestiegen. Wir freuen uns sehr, dass sich der Firmenlauf in der Region etabliert hat", sagt Björn Kalteisen vom Marketing der AOK Mittlerer Oberrhein, der es sich auch dieses Mal nicht nehmen ließ, selbst die Laufschuhe zu schnüren.