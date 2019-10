Schlosspark-Reinigung jetzt auch sonntags

Bietigheim



Blitzer mit Farbe besprüht Bietigheim (as) - Kaum in Betrieb, schon hat die MEss-Säule in Bietigheim wieder ausgeblitzt: Einer der beiden neuen Blitzer in der Rheinstraße wurde mit gelber und schwarzer Farbe besprüht und ist nicht mehr funktionsfähig (Foto: Groß). Die Polizei sucht Zeugen der "Blitzaktion". » Weitersagen (as) - Kaum in Betrieb, schon hat die MEss-Säule in Bietigheim wieder ausgeblitzt: Einer der beiden neuen Blitzer in der Rheinstraße wurde mit gelber und schwarzer Farbe besprüht und ist nicht mehr funktionsfähig (Foto: Groß). Die Polizei sucht Zeugen der "Blitzaktion". » - Mehr