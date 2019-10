LWG wird Schule

Mannheim

Mannheim hebt Bußgelder auf Mannheim (lsw) - Die Stadt Mannheim hat vier Bußgeldbescheide gegen Schüler wieder aufgehoben, die während der Schulzeit zu Klimaprotesten gegangen waren. Die Schule hätte andere Maßnahmen als die Bußgelder ergreifen können, heißt es in einer städtischen Mitteilung (Foto: dpa).

Mann hält Kind an Schulranzen fest Bühl (red) - Nachdem am Mittwochmorgen ein etwa 50-jähriger Mann in der Seimelstraße in Vimbuch ein Kind an dessen Schulranzen gehalten haben soll, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Der Vorfall soll in den sozialen Medien verfälscht dargestellt worden sein (Symbolfoto: BT).

Brigitte Neubert verabschiedet Bühl (jure) - Normalerweise bricht bei der Ankündigung von Ferien großer Jubel aus - in der Vimbucher Tullaschule überwog gestern jedoch die Wehmut. Schließlich verabschiedetet sich Schulleiterin Brigitte Neubert in die "längsten "Ferien", auch Ruhestand genannt (Foto: Feuerer).

Ulrike Weisbrich verabschiedet Bühl (eh) - Mehr als zwei Stunden dauerte die Feier in der Schlossberghalle, mit der Schüler, Kollegen und Weggefährten die Rektorin der Grundschule Neusatz, Ulrike Weisbrich, in den Ruhestand verabschiedeten. Der lange Applaus am Schluss sprach für sich (Foto: eh).