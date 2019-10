Triathlon bei idealen Bedingungen

Rastatt

Schwieriges Fahrwasser Rastatt (ema) - Hoffnungsschimmer auf der einen Seite, Entscheidungen, die "wehtun werden", auf der anderen Seite: Jürgen Jung, Geschäftsführer des Klinikums Mittelbaden, stimmte den Kreistag auf einen weiter spannungsreichen Spagat ein, dem das Unternehmen unterworfen sei (Foto: av).

Baden-Baden

Weiterer TGV-Halt in Baden-Baden? Baden-Baden (hol) - Künftig soll der französische Hochgeschwindigkeitszug TGV auch auf seiner Fahrt nach Paris in der Kurstadt anhalten. Dafür setzen sich Politiker ein, auch die Bahn steht dem Thema offen gegenüber. Bislang gibt es nur eine Verbindung nach Marseille (Foto: Margull).

Sinzheim

Nachbarschaftsstreit eskaliert Sinzheim (red) - In Sinzheim ist in der Nacht zum Mittwoch ein Nachbarschaftsstreit eskaliert. Am Ende gab es dabei offenbar Tritte, eine zerstörte Brille und mehrere Strafanzeigen. Eine Beteiligte verbrachte den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle (Symbolfoto: dpa).