Neuer Rahmen für den Glauben

in der Kirche St. Bernhard.

"Wir wollten bewusst einen Raum schaffen, der die Jugend anspricht", erzählt Meicher. Die Idee sei 2017 im Zukunftsprozess der Seelsorgeeinheit entstanden. Bewusst habe man in einer Kirche und bei der Gemeinde bleiben wollen. Weil in St. Bernhard sowieso die Jugendräume angesiedelt sind, sei der Wunsch gewesen, sich dort häuslich einzurichten. Da dieses Projekt deshalb keiner Genehmigung aus Freiburg bedurfte und der Pfarrgemeinderat einverstanden war, konnte das Konzept mit viel Eigenarbeit durch die Jugendlichen schnell umgesetzt werden. Am 1. Dezember 2017 erfolgte im Rahmen der Firmung die Einweihung des etwa 65 Quadratmeter großen Raums.

Das Kreuz, das die jungen Leute selbst kreiert haben, wurde zum Logo der Jugendkirche - in die Wände geschnitten und beleuchtet, schafft es die Verbindung in den Kirchenraum und zur Gemeinde. So lag irgendwie auch der Name der Jugendkirche, "Lichtwerk", auf der Hand, erzählt Sebastian Weiner vom Team Lichtwerk 1 (ab 18).

Jede Gruppe, die die Jugendkirche nutzt, könne sie sich so einrichten, wie es gebraucht wird, berichtet Meicher, und eigene Ideen verwirklichen: Mal mit Stühlen, mal mit Yogakissen oder einem Sofa. Ziel sei es, in der Jugendkirche keine klassischen Gottesdienste anzubieten, sondern neue Formen der Zusammenkunft im Glauben - aber bewusst für alle Generationen. Das Angebot reicht von der Frühschicht vor der Schule oder Arbeit über Generationengebete, die kleine Kirche für Kinder, Taufen oder die Firmvorbereitung.

"Wir erreichen mit diesem Ort andere Leute, auch Kirchenferne, und haben Besucher aus allen Gemeinden der Seelsorgeeinheit", berichtet Meicher. Etwa 50 Veranstaltungen gab es im ersten Jahr - und noch viele Ideen. So will das Team Lichtwerk 2 (für Zwölf- bis 18-Jährige) um Marie Elsner und Kristin Neumaier ab Herbst offene Meditationen anbieten. Aber auch Kunstausstellungen, ein Pubquiz, Taizé-Gebet oder die Reihe "Im Gespräch mit", zu der am 7. November um 19 Uhr beispielsweise eine Gefängnisseelsorgerin kommt, sind geplant. Letzteres organisiert das Erwachsenen-Team der Gruppe Lichtwerk 3, das seit Anfang Juli aktiv ist. In Zeiten, in denen viele Menschen mit klassischer Kirche nichts mehr anfangen können, dem Glauben mit neuen Formen der Begegnung einen anderen Rahmen bieten, das ist die Idee.

Sehr gut angenommen werden laut Meicher auch die Kerzengebete: Mit Musik und Texten umrahmt, ist ein Kerzenritus das Zentrum des Gebets. Das werde rege genutzt - von Trauernden, aber auch von Menschen, die für schwerkranke Freunde beten, den Beginn der Feier eines Ehejubiläums, zum Umzug - die Anlässe sind also ganz unterschiedlich. "Das ersetzt zum Teil ein wenig das Rosenkranzgebet, mit dem viele heute nichts mehr anfangen können", hat Meicher festgestellt, bei dem ein solches Kerzengebet "gebucht" werden kann.

In die Sommerferien verabschiedet sich die Jugendkirche mit einem Konzert morgen um 17 Uhr mit dem Titel "Klanglich(t)": Laura, Lukas und Frieda Werner aus Malsch musizieren, das Lichtwerk-Team spricht Impulstexte.

www.lichtwerk-malsch.de