Einigung über Stärke

Bühl



Einigung bei Streetfood-Festival Bühl (mf ) - "Gäbe es einen Kamin, würde weißer Rauch aufsteigen". Oberbürgermeister Hubert Schnurr machte gleich zu Beginn des Pressegesprächs am Samstagmittag deutlich, dass im Hinblick auf das Streetfood-Festival am 5. und 6. Oktober eine Einigung erzielt wurde (Foto: Fuß).