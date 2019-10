OB: "Ein kleines tête-à-tête"

Rastatt

Rastatter Stadtfest eröffnet Rastatt (red) - Mit einem Fassanstich durch Massimo Seri, Bürgermeister der italienischen Partnerstadt Fano, hat am Freitagabend das internationale Stadtfest im Rastatt begonnen. Bis einschließlich Sonntagabend gibt es viel Programm und Leckereien (Foto: Frank Vetter).

Rastatt

Beleuchtung nachgerüstet Rastatt (ema) - Beobachter reiben sich vielleicht verwundert die Augen: Die Stadt will am Stadtfest-Samstag den Start der neuen Schlossbeleuchtung zelebrieren. Aber steht die Barockresidenz nicht schon seit einem halben Jahr in schönerem Schein? Ja und nein (Foto: dm).

Achern

Achern feiert zwei Tage lang Achern (red) - Im Sommer steht wieder das alle zwei Jahre stattfindende Acherner Stadtfest an. Die Eröffnung nimmt am Samstag, 13. Juli, um 16 Uhr Oberbürgermeister Klaus Muttach vor. Auf die Besucher wartet ein buntes, sportliches, kulturelles und auch kulinarisches Programm (Foto: pr)

Baden-Baden

Skiclub Yburg: Mehr Mitglieder Baden-Baden (red) - Breites Angebot und steigende Mitgliederzahl: Der Bericht des Vorsitzenden des Skiclubs Yburg in Varnhalt, Otmar Ganninger, war mit vielen Erfolgsmeldungen gespickt. Bei der Wahl ist er in seinem Amt bestätigt worden. Andere Ämter wurden neu besetzt (Foto: Skiclub)