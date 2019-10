Afrikanische Klänge erfüllen Gotteshaus

(HH) - In der katholischen Pfarrkirche St. Andreas in Au am Rhein ergab sich am Samstagabend ein Bild, das in der Gemeinde mittlerweile einfach zum Sommer gehört. Das Gotteshaus war nahezu voll besetzt, alle Türen standen offen, es erklang lebhafte Musik, hinter dem Altar wippte der bunt gekleidete Kirchenchor im Takt des Gesangs mit, begleitet von einer Band. Ein schwarzer Priester zelebrierte die Liturgie. Es war Abbé Pascal Tshombokongo aus der Demokratischen Republik Kongo. Mit schätzungsweise über 300 Gläubigen wurde die alljährliche Afrika-Messe gefeiert.

Die rhythmische Energie, von der viel Kraft ausgeht, wurde zum ersten Mal von einem zweiten Chor verstärkt, dem Ensemble Bondeko aus Straßburg. Die acht Sängerinnen und Sänger, Keyboarder, Trommler und Dirigent stammen aus der Heimat von Abbé Pascal. Einige Lieder in der Landessprache ließen die musikalische Dynamik ahnen, mit der man im tiefen Afrika Gott huldigt.

Die Messe hat viel mit dem Verein Loseno zu tun, der soziale und medizinische Einrichtungen in jener Region im Kongo fördert, in der der Priester zuhause ist. Tshombokongo, der in Innsbruck studiert hat und Generalvikar seiner Heimatdiözese ist, ist seit vielen Jahren fast jeden Sommer als Urlaubsvertretung in der Seelsorgeeinheit Durmersheim/Au am Rhein tätig. Nur im vorigen Jahr war ihm von den Behörden im Kongo die Reise verweigert worden. Die Afrika-Messe hielt ein Kollege aus Uganda.

Am Samstag war Gastfreundschaft das Thema der Lesung und der Predigt. In einem Gast könne man das Gesicht Gottes erkennen, ermunterte Tshombokongo zu offener Hinwendung. Gäste sollten als "Ergänzung" der eigenen Fähigkeiten verstanden werden. Man solle von ihnen annehmen, was sie am besten könnten, sie als Bereicherung empfangen. Am Ende des Gottesdiensts, der auch vom Eltern-Kind-Chörle der Pfarrgemeinde mitgestaltet wurde, dankte die Kirchenchorvorsitzende Luzia Schindele allen Mitwirkenden und Helfern. Es schloss sich ein vom Kirchenchor, der Frauengemeinschaft und der DJK ausgerichteter Hock im Pfarrgarten an. Dem Segen in der Kirche folgte gleich zum Auftakt des kleinen Sommerfests ein weiterer Segen, der als kurzer Regen vom Himmel fiel. Als Tische und Bänken wieder trockengewischt waren, ließ man den Tag gemütlich ausklingen.