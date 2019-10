Fest lockt scharenweise Besucher in die Stadt

Rastatt - Am Start erkenne man den Sieger, stellt Hollywood-Star Schauspieler Robert de Niro in einem Film fest. Wenn es danach ginge, dann hätte das Internationale Stadtfest wenig Chancen auf Erfolg gehabt. Das Gegenteil war der Fall.





Der Fehlstart war dem misslungenen Fassanstich geschuldet (wir berichteten). Und dass Fanos Bürgermeister Massimo Seri den Zapfhahn nur mühsam in das Bierfass getrieben bekam, lag nicht an ihm, sondern eher am Equipment der Brauerei. Schließlich floss das Freibier, das Stadtfest nahm Fahrt auf. Schnell strömten die Festgäste auf die drei Locations, die seit Freitagabend die Bühne für das alle zwei Jahre stattfindende Spektakel bildeten: Markt- und Paradeplatz sowie Rastatts Schmuckstück, der Faneser Platz; er sollte am Freitagabend seinem Namen noch alle Ehre machen. 30 Vereine waren es, die tausende Besucher in die Barockstadt lockten. Darunter auch solche, die erstmals mitmachten. Wie der Archivverein der Pennälerverbindung Teutonia und die Alevitische Gemeinde Rastatt. 30 Vereine bedeuten ein breites kulinarisches Angebot. OB Hans Jürgen Pütsch lud bei der Festeröffnung zu einer kulinarischen Weltreise ein. Auf die konnten sich die Besucher tatsächlich machen. Natürlich fehlten die Klassiker Bratwurst, Steaks und Pommes nicht. Einige Vereine bieten alle Jahre wieder ihre eigenen, bewährten Spezialitäten an, die Stammgäste anlocken. Andere Vereine kooperierten beim Stadtfest mit Gastronomie-Profis. So gab es bei den Schellenteufeln saftigen Flammlachs und Spießbraten aus Profihänden. Auf dem Paradeplatz konnten türkische und kurdische Spezialitäten genauso probiert werden wie brasilianscher Eintopf. Ein Höhepunkt waren sicherlich die gegrillten Wildschweine. Am Stand der Handballregion Rastatt/Niederbühl grillte und zerlegte der Elsässer Richard Walter das selbst erlegte und mit Kräutern gefüllte Wildschwein nicht nur, er war auch stilgemäß als Obelix verkleidet (mit echtem Bauch).

Das Rastatter Stadtfest ist ein Mitmachfest; Kids durften sich im New-Britain-Park austoben. Große und kleine Festgäste hatten beim Bubble-Soccer genauso jede Menge Spaß wie auf der Lego-Baustelle der Citypastoral. Emine Sahil führte im Kulturzelt der "Brücke für den Dialog" in die über 1000 Jahre alte Ebru-Malkunst ein. Das Internationale Stadtfest ist auch ein Fest der Musik. Und das erwies sich in Teilen als unglücklich koordiniert, wie Festgäste, aber auch Standbetreiber monierten. Als die Kids der Städtischen Musikschule am Samstag vor der Stadtkirche spielten, wurden sie weitgehend von den Blasmusikern übertönt. Das sei bedauerlich, so Fest-Organisatorin Christina Hernold gestern gegenüber dem BT. In der Regel würden nicht alle drei Marktplatz-Bühnen gleichzeitig bespielt. "Wir haben das im Blick", versicherte sie. Das Stadtfest ist auch ein Hingucker im wahrsten Sinne. Sportvereine traten auf und erhielten viel Applaus. Am Freitagabend präsentierte sich das Barockschloss mit seiner optimierten Beleuchtung. Am Freitag- und Samstagabend begeisterten und bezauberten die Fahnenschwinger aus Fano mit ihren Aufführungen. Sicherlich eines der schönsten Feuerwerke der vergangenen Jahre sorgte am späten Samstagabend für strahlende Gesichter.