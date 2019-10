Besondere Verbundenheit mit Schlackenwerth betont

Iffezheim

Bisher "gut im Rennen" Iffezheim (HH) - In einem Bild aus dem Galoppsport wurde beim Sommerfest, das die Kronimus AG mit der Belegschaft feierte, die Geschäftsentwicklung zusammengefasst. "Wir liegen gut im Rennen", so der Vorstandsvorsitzende Martin Kronimus zum bisherigen Verlauf (Foto: HH).

Gernsbach

Gelungenes Fest zum Stadtjubiläum Gernsbach (vgk) - Trotz teilweise heftigen Regenschauern war das Stadtfest in Gernsbach eine rundum gelungene Sache. In fast jedem Winkel gab es zum 800-Jährigen Kulinarisches, Zauberhaftes oder Spannendes zu entdecken. Auf den Bühnen tobte das pralle Leben (Foto: Gareus-Kugel).

Bühl

Sprachlich fit gemacht Bühl (wv) - Umfangreiche Kenntnisse in Fremdsprachen, kaufmännische Qualifikationen sowie Fertigkeiten in Textverarbeitung und Büroorganisation erlangt zu haben, attestierte Schulleiter Michael Lebfromm den Absolventen des zweijährigen Berufskollegs Fremdsprachen (Foto: wv).

Dortmund

Post von Herberger Dortmund (dpa) - Mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1954 ging Bundestrainer Sepp Herberger (Foto: dpa) in die deutsche Geschichte ein. Die Karrieren seiner Nationalspieler begleitete er mit Briefen. Eine Ausstellung zeigt nun erstmals die teils erstaunliche Post an Fritz Walter und Co.