Vorreiter in Sachen Seniorenbetreuung

Am Vorabend hatte in St. Dionys ein Gottesdienst im Zeichen des Jubiläums stattgefunden. Bürgermeister Andreas Augustin würdigte beim Festauftakt den unter dem damaligen Bürgermeister Jürgen Schumacher gefassten Beschluss zum Bau der Tagesstätte als "visionäre" Entscheidung, die auf "bürgerschaftlichem Engagement" beruht habe. Betreiber ist seit Beginn die Caritas.

Mörmann illustrierte die vor 30 Jahren vorherrschende Distanz mit dem seinerzeit erhobenen Vorwurf, betagte Menschen würden in ein "Altenghetto" abgeschoben. Wie grundlegend sich das Verständnis gewandelt hat, war auch am sehr guten Besuch des Geburtstagsfests abzulesen, das auch die Ritterstraße in Beschlag nahm.

Augustin wie Mörmann dankten den Angehörigen der Nutzer für die Umsorgung der Senioren in der Familie. Häusliche Pflege sei oft sehr anstrengend. Die Altentagesstätte trage viel dazu bei, trotzdem den Lebensabend in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. Gedankt wurde ferner allen ehemaligen und heutigen Mitarbeiterinnen. Mit dem früheren Caritaschef Karl-Heinz Käfer, der ehrenamtlichen Helferin Hannelore Hofmann und dem langjährigen Gemeinderat Hermann Kölmel weilten Mitstreiter der ersten Stunde unter den Gästen.

Jedes Mitglied der aktuellen, etwa 20-köpfigen Belegschaft, von den Betreuerinnen über Hauswirtschaftskräfte bis zu den Fahrern wurde von Tagesstättenleiterin Mirela Rapp mit individuellen Worten und Rosen gewürdigt. Zum Unterhaltungsprogramm trugen Stammgäste der Tagesstätte mit Chordarbietungen bei, es gab einen Fotorückblick, eine kleine Kunstausstellung und eine Tombola. Am Abend animierte die Band "Café Oriental" mit alten Schlagern zum Tanzen.

In den Reden am Festbeginn war auch die Zukunft der Altentagesstätte ein Thema. Der Bürgermeister gab zu verstehen, dass die Nachfrage deutlich größer sei als die derzeit zur Verfügung stehenden 20 Plätze. Eine Erweiterung sei im Gespräch. Augustin zeigte sich diesbezüglich zuversichtlich. Auch das Thema "Demenzwohnen", über das man schon lange nachdenke, sei nicht vergessen. Auf den zunehmenden Bedarf auf diesem Gebiet wurde vor einigen Jahren mit einem Demenzgarten reagiert, der an das Gebäude angeschmiegt wurde.

Die Sprüche von einem "Altenghetto" sind Geschichte. Wie Mörmann in seiner Rede hervorhob, gelte die Altentagesstätte heute als "Schmuckstück".