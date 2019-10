Alohra geht in die Sommerpause

Rastatt



Personalnot in Bädern Rastatt (ema) - Stadtwerke-Chef Olaf Kaspryk hat den Betriebsausschuss des Gemeinderats darauf eingestimmt, dass es in den Rastatter Bädern wegen Personalmangels zu kurzfristigen und temporären Schließungen sowie verkürzten Öffnungszeiten kommen könnte (Foto: av). » Weitersagen (ema) - Stadtwerke-Chef Olaf Kaspryk hat den Betriebsausschuss des Gemeinderats darauf eingestimmt, dass es in den Rastatter Bädern wegen Personalmangels zu kurzfristigen und temporären Schließungen sowie verkürzten Öffnungszeiten kommen könnte (Foto: av). » - Mehr