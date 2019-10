'Ein Stück Zukunft' im Ried

Gernsbach



Realschüler verabschiedet Gernsbach (mm) - Schulleiter Joachim Schneider konnte so viel Gäste wie selten zur Abschlussfeier der Gernsbacher Realschule in der Stadthalle begrüßen. Für 96 Schüler endete mit dem Erhalt ihrer Mittleren-Reife-Zeugnisse ihre Zeit an der Gernsbacher Bilddungsstätte (Foto: vgk).