"Wer einmal Krebs hatte, hält immer den Atem an"

"Sausewind ist mehr als eine Kurzgeschichte über ein Blatt für Kinder. Dieses Buch ist für alle, ob groß oder klein, um zu zeigen und daran zu erinnern, was wichtig ist", erläutert Vanessa Weil, die ihr Leben selbst neu ausrichten und erkennen musste, "dass der Weg mein Ziel ist". Bei "Sausewind" habe sie sich an eine Geschichte erinnert, die sie früher einmal geschrieben hatte. Sie habe diese erweitert und das Ende angepasst. Die Menschen sollen einmal innehalten, das ist ihre Intention dabei. Außerdem: "Mit Geschichten und Büchern wird ein Teil von uns unsterblich", ist sie überzeugt. Bei ihrer ersten Lesung habe sie bereits bewegende Momente erlebt, berichtet die Buchautorin, die aus Rastatt stammt und dort auch aufgewachsen ist. Ihre Eltern wohnen heute noch in der Barockstadt.

Weil lebt seit 2004 im Rhein- Neckarkreis. Im Juli 2015 erhielt sie die Diagnose: Dottersackkrebs. Die Krebsart sei sehr selten, aber sie werde zu 90 Prozent wieder gesund, hieß es am Anfang. Doch als dann die Therapien nicht anschlugen, sah es 2016 ganz düster aus. "Unheilbar" wurde ihr attestiert. Dass sie 2017 noch erleben würde, hätte sie damals nicht mehr zu hoffen gewagt.

Sie wollte aber noch etwas Sinnvolles tun, Spuren hinterlassen, und initiierte ein Kalenderprojekt mit dem Titel "Krebs hat ein Gesicht". Der Kalender wurde bei Wanderausstellungen gezeigt, und es gab eine Abschlussgala. Insgesamt konnten rund 28 000 Euro für das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen (NCT) in Heidelberg erwirtschaftet und dort ein ebenfalls von ihr initiiertes Lotsenprogramm eingeführt werden, das im Frühjahr 2018 startete. Dabei werden den krebskranken Patienten Paten zur Seite gestellt. Auch sie sei auf ihrem Weg von lieben Menschen begleitet worden, merkt Weil dankbar an.

Vanessa Weil hatte, als es ihr ganz schlecht ging und das Ende nah schien, schon alles für ihre eigene Beerdigung geregelt, den Bestatter und die Musikstücke ausgewählt und das Kleid bestellt. Sie sei innerlich gefasst und ganz ruhig gewesen, blickt sie zurück. Aber sie durfte weiterleben dank neuester Therapien. "Ich bin noch da und ich bin stabil. Mein Untermieter (der Krebs) schläft und zeigt sich nicht", verdeutlicht die Autorin, die weiter ihren Weg geht und dabei anderen Mut machen will, die Hoffnung nicht aufzugeben. Auch sie kämpft tapfer weiter. Auch gegen ihre Angst, dass die heimtückische Krankheit zurückkommt. "Die kann einem niemand nehmen. Wer einmal Krebs hatte, der hält immer den Atem an."

Die gelernte Bankfachwirtin, die als Finanzassistentin bei einem Dienstleister gearbeitet hat, ist erwerbsunfähig, geschieden und lebt in einer barrierefreien Wohnung, die dem betreuten Wohnen angeschlossen ist. Sie muss oft zum Arzt, hat regelmäßige physiotherapeutische Behandlungen und jobbt, meist im Homeoffice, noch einige wenige Stunden in der Woche. "Ich bin nicht mehr so belastbar", bekennt sie, lange stehen, sitzen oder gehen könne sie nicht mehr. Mehrere Chemotherapien in zwei Jahren und bisher etwa 14 Operationen ("irgendwann habe ich aufgehört zu zählen", sagt Weil) liegen hinter ihr, einiges noch vor ihr. Aber sie will nicht klagen, lacht erstaunlich oft im Gespräch, auch wenn es ihr nicht immer leicht fallen dürfte. Gerne hätte sie Kinder gehabt, erzählt sie leise, doch das sollte wohl nicht sein. "Ich bin dankbar, dass ich in der Lage bin, eigenständig zu leben", stellt sie sogleich mit fester Stimme heraus. Und dann erzählt sie voller Elan von ihrem Blog, den sie seit 2016 bei Facebook betreibt. Und dass die Verbindung mit Vera Knecht auch über Facebook zustande kam, eine Illustratorin aus der Schweiz, die "Sausewind" Gestalt gegeben und sämtliche Zeichnungen für das Buch angefertigt hat. Armin Barth, Fotograf und Media-Designer, war zuständig für Layout und betreute das komplette Projekt medientechnisch.

Lesung am Samstag





bei "Wortwerke"



Vanessa Weil bietet kostenlose Lesungen an. Am Samstag, 27. Juli, 15 Uhr, präsentiert sie im Buchladen "Wortwerke" in Rastatt eine Kostprobe aus ihrem "Sausewind". Auch bei der Buchmesse am 29. September in Rastatt ist sie dabei. "Sausewind" ist im Eigenverlag erschienen und nur gegen eine Spende ab zwölf Euro erhältlich. Das Buch kann unter www.sausewind-buch.de bestellt werden. Der Erlös aus diesem Buch und den dazugehörigen Aktionen soll ausschließlich dem Verein "Aktion für krebskranke Kinder e.V. Heidelberg" zugute kommen.