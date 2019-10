Fischerfest : Geklauten Kühlanhänger mit Fischen im Elsass entdeckt

Rückblende: Gegen 7.30 Uhr war am Samstag bei der Zeltdachhalle der Kühlanhänger entwendet worden, der mit den Fischvorräten für das Fischerfest gefüllt war. Trotz Sicherung durch ein Schloss hatte man den Anhänger an einen (wahrscheinlich) blauen Geländewagen gehängt und laut Zeugenaussagen in Richtung Rheinuferstraße (Staustufe) transportiert. Nach umfangreichen Suchmaßnahmen durch Polizei, Presseportale und auch vereinsintern war man schließlich fündig geworden. Wie Andre Rheinbold und Daniel Müller bestätigten, hatte ein aufmerksamer Zeitgenosse aus Bietigheim den Hänger auf einem Parkplatz in Roeschwoog entdeckt und die Rastatter Polizei informiert. Und so stand am Montagabend der entwendete Anhänger wieder an seinem angestammten Platz neben der Zeltdachhalle.

Und was macht man, wenn der gesamte Fischvorrat unmittelbar vor dem Fest gestohlen wird? "Organisieren und jede Menge telefonieren, telefonieren, telefonieren", kommt wie aus der Pistole geschossen als Antwort. So hatte man alle bekannten Fischanbieter kontaktiert - und auch befreundete Vereine und so das Fest gerettet. Überaus erfreut zeigte sich das Duo Rheinbold/Müller über "die vielen unterstützenden Rückmeldungen" zum Verlust. Apropos Verlust: Als "einzig wirklich großes Manko" musste das Merlan-Filet gestrichen werden. Auch stellte man bei der Inspektion des Anhängers fest, dass das Zanderfilet komplett geklaut worden war. Der Rest sei laut den beiden Angelsportvertretern "wahrscheinlich kaputt" und sollte "nicht mehr in den freien Verkauf kommen". Doch für Andre Rheinbold, Vize der Hügelsheimer Angler und deren Schriftführer Daniel Müller ist eine Sache "komisch": Der Innenraum des Hängers sei bei seiner Entdeckung noch sehr kühl gewesen. Eine Tatsache, die bei den aktuellen Temperaturen für sie die Vermutung nahe legt, dass der Hänger wohl an Strom angeschlossen sein musste. Zum Thema "entstandener Schaden" plane man Gespräche mit der Versicherung, wobei beide einhellig bestätigen, dass man "trotz der Startschwierigkeiten und einem hohen Maß an Unsicherheit" dennoch "absolut zufrieden" mit dem Fischerfest sei.

Zwei Tage lang hatten die Hügelsheimer Angler ihr 50. Fischerfest und dabei auch zum fünften Mal den "Tanz am Altrhein" gefeiert. Neben den sportlichen Aktivitäten an diesen Tagen wie Jugend- und Seniorenhegefischen standen als kulinarische Höhepunkte wieder die zahlreichen Fischspezialitäten auf der Speisekarte.

Zum Frühschoppenkonzert spielten am Sonntag die heimischen Musiker auf und nach dem Seniorennachmittag gab es am Montagabend die obligatorischen Vereinswettkämpfe. Dabei waren Fingerspitzengefühl, Körperbeherrschung und Teamgeist gefordert und die Mannschaften der Feuerwehr, der Fußballabteilung und der Turnabteilung hatten am Ende die Nase vorn.