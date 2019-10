L′Oreal nimmt Partner huckepack Muggensturm (ema) - Jetzt ist das neue Logistikzentrum von L'Oréal in Muggensturm perfekt: Mit dem Karlsruher Unternehmen Packservice hat ein langjähriger Partner des Konzerns den Betrieb aufgenommen. Auf einer Fläche von 8 300 Quadratmetern werden quasi Tür an Tür die Produkte von L'Oréal konfektioniert.



Bei der Eröffnung der größten Niederlassung unterstrich der geschäftsführende Gesellschafter Ralph Spiering den Aspekt der Nachhaltigkeit der Partnerschaft. Durch das gemeinsame Campus-Konzept erhöhe man nicht nur die Reaktionsgeschwindigkeit, sondern verursache viel weniger Lkw-Verkehr. Packservice hatte bislang die L'Oréal-Produkte bei Dachser in Malsch für den Versand verpackt. Ein Großteil der 100 Mitarbeiter hat nun den Arbeitsplatz von dort nach Muggensturm verlagert. Eine Million Euro investierte Packservice in die Ausstattung der angemieteten Halle. Das Unternehmen ist 1980 in Karlsruhe gegründet worden und beschäftigt heute an 23 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz - darunter in der Region in Bühl, Malsch, Rastatt und jetzt auch Muggensturm - insgesamt 1 400 Mitarbeiter. Fast zwei Jahre lang hatte ein Projektteam sämtliche Prozessschritte koordiniert, um die Fläche für die Produktion fit zu machen. 431 Projektaufgaben habe man abarbeiten müssen, sagte Spiering. Als Dienstleister für L'Oréal ist man besonders stolz auf einen sogenannten Ringwickler. Dabei handelt es sich um eine vollautomatische Maschine, die unterschiedlichste Palettenformate stretcht. Für den Produktionsbetrieb wurden unter anderem eine Regalanlage mit sieben Ebenen und bis zu 12,20 Meter Deckenhöhe und 3 266 Paletten-Regalplätze verbaut. Packservice ist quasi Untermieter in Muggensturm. Der direkte Nachbar L'Oréal hatte im Mai sein Distributionszentrum im Industriegebiet in Betrieb genommen. Es ist das weltweit größte des Konzerns. Rund 450 Menschen sind dort auf einer Fläche von 100 000 Quadratmetern beschäftigt.

