Ackermann soll Ortsvorsteher werden

Rastatt

Rastatt: Ackermann rückt nach Rastatt (ema) - Der neue Rastatter Gemeinderat ist noch nicht in Amt und Würden, da kommt es schon zum ersten Wechsel. Dr. Katrin Friedl (CDU) aus Rauental wird ihr Mandat nicht antreten. Friedls Sitz im Gemeinderat wird jetzt Thorsten Ackermann (Foto: pr) übernehmen.

Bühl

Bühl: Abo für sechs Aufführungen Bühl (red) - Fest in jedem Programm des Bürgerhauses Neuer Markt etabliert sind sechs Schauspiele pro Saison. Das Bühler Kulturzentrum bietet für alle sechs Aufführungen ein Theater-Abo (Abo B), dem Sitzplatz entsprechend gestaffelt in drei Preiskategorien (Foto: Posch)

Rastatt

Rastatt: Freie Wähler legen zu Rastatt (ema) - Bei den Ortschaftsratswahlen in den fünf Rastatter Stadtteilen kam es vor allem im Ried zu einigen Verschiebungen. Dort legten die Freien Wähler zu. In Rauental wird es einen neuen Ortsvorsteher geben, weil Bertold Föry nicht mehr angetreten ist (Foto: fuv).