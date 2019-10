Kuppenheim baut "unsichtbaren" Fahrstuhl Von Sabine Wenzke



Kuppenheim - Eine innovative Lösung strebt die Stadt Kuppenheim an, um den Bürgersaal im Alten Rathaus und das St. Sebastianhaus barrierefrei erschließen zu können: Der geplante Aufzug zwischen den beiden Gebäuden im Kirchhof wird nicht aus Glas sein, sondern komplett mit Spielgelelementen versehen. Der Clou dabei: Der Fahrstuhl wird somit als Bauwerk "unsichtbar" sein, weil sich auf seiner Oberfläche, je nachdem wo man steht, Rathaus oder Kirche spiegeln. Denkmalamt und Kirchengemeinde haben bereits grünes Licht signalisiert, und der Kuppenheimer Gemeinderat hat am Montagabend die Planung einstimmig gebilligt.







Da es sich bei dem Alten Rathaus und der Kirche um denkmalgeschützte Gebäude handelt, wurde das Amt für Denkmalpflege früh in die Planung einbezogen. Und dieses legt Wert darauf, dass sich der Anbau optisch optimal in die Umgebung einfügt. Einem modernen Glasaufzug wurde daher gleich einmal eine Absage erteilt. Vielmehr sollte man sich an der Putzfassade des Alten Rathauses orientieren, diese sollte sich im Anbau wiederfunden, so die Aufgabe an die Stadt Kuppenheim. "Wir waren darüber zunächst sehr unglücklich", bekannte Bürgermeister Karsten Mußler. Denn wie sollte man prägende Merkmale der Fassade wie Sprossenfenster, Gewänder und Torbögen auf den Anbau übertragen, damit es so gut aussieht wie das Original? "Das würden wir nie so hinkriegen", so Mußler. Die Lösung lieferte schließlich das Architekturbüro DUplus aus Rastatt, das die Stadt Kuppenheim am 18. Februar dieses Jahres mit der Planung beauftragt hatte. Dieses unterbreitete der Stadt einen bisher eher unüblichen Vorschlag, den DUplus-Geschäftsführer Klaus Krug am Montag in der Ratssitzung präsentierte: Der klassische Aufzugsquader wird mit einer Verkleidung belegt, der die Umgebung widerspiegelt - und damit noch aufwertet. Als anschauliches Beispiel zeigte der Architekt dem Gremium Fotos eines im Vorarlberg gebauten komplett verspiegelten Hauses ("casa invisible"), das unauffällig in der grünen Umgebung steht. Aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen könne der Aufzug allerdings nur bis zum Obergeschoss und nicht bis zum Dachgeschoss gebaut werden, ergänzte Mußler. An den Bestandsgebäuden selbst werden keine Umbaumaßnahmen vorgenommen. Lediglich die Eingänge zum Aufzug müssen hergestellt werden. Durch die barrierefreie Erschließung kann das Behinderten-WC im St.-Sebastianhaus später von den Besuchern des Bürgersaals genutzt werden. Dafür muss eine Tür angepasst werden. Zudem wird das restliche Gemeindehaus vom Aufzug mit einer Tür (Metall-Glas-Konstruktion) getrennt, die je nach Nutzung abschließbar ist. Die Kostenschätzung beläuft sich auf etwa 295 000 Euro. Bürgermeister Mußler sprach von einer "guten Idee", Uwe Ridinger (CDU) von einem Gewinn fürs Stadtbild. Fachliche Nachfragen hatte noch Bernhard Walz (CDU). Weitere Wortmeldungen rankten sich um die Materialbeschaffenheit und um möglichen Vandalismus. "Gibt es eine Videoüberwachung?" lautete eine weitere Frage aus dem Gremium. Darüber müsste man erst nachdenken, entgegnete Mußler. Wie der Planer erläuterte, handele es sich um acht Millimeter dickes Sicherheitsglas, das gehe nicht so leicht kaputt. Außerdem seien die Segmente einzeln austauschbar. Der Gemeinderat stimmte einer Ausführung der "Fassade in verspiegelter Form" entsprechend dem Entwurf zu. Das Architekturbüro wird nun die Genehmigungsplanung erarbeiten. Die Ausschreibung soll zwischen August und November erfolgen, die Vergabe Ende des Jahres, damit im Frühjahr 2020 begonnen und der Bau dann bis zum Stadtjubiläum Kuppenheims fertiggestellt werden kann. Die Maßnahme wird die Stadt Kuppenheim im Übrigen alleine stemmen, die katholische Kirchengemeinde hatte bereits im vergangenen Jahr abgewunken, als die Pläne konkret wurden, aber ihr Plazet zur barrierefreien Erschließung erteilt, sofern die Stadt Kuppenheim die Baukosten sowie sämtliche Folgekosten trägt.

