Bürger formulieren Wünsche

Tenor der Rückmeldungen: Naturschutz, Aufforstungen, insektenfreundliche Pflanzen und viele Grünflächen stehen ganz oben auf der Wunschliste. Ebenso, ganz klassisch, soll eine große Blumenpracht die Barockstadt zum Erblühen bringen. Und ein Bürger beschrieb die Landesgartenschau in Rastatt als "eine fantastische Möglichkeit der Stadtentwicklung". Alle Bürgerideen werden nach und nach ausgewertet und in das städtische Bewerbungskonzept eingespeist, das derzeit vom Landschaftsarchitektenbüro Ukas aus Karlsruhe erarbeitet wird, so eine Mitteilung aus dem Rathaus.

Der Gemeinderat hatte am 20. Mai einstimmig die Bewerbung um die Landesgartenschau beschlossen. Das Stadtfest nutzte die Gemeinde, um den Start fürs Marketing und die Bürgerbeteiligung zu markieren. So flattert seit dem Festwochenende ein großes grün-buntes Banner vom Rathausbalkon, mit der klaren Ansage: Rastatt bewirbt sich! Das betonen auch zwei rot-grüne Sitzmöbel, die beim Stadtfest zum Verweilen einluden, Kinder zum Rumturnen animierten und bald auch als Hingucker an anderen Orten im Stadtgebiet zu finden sein werden, teilt die Stadtverwaltung weiter mit. Mit der Bierdeckel-Aktion schließlich lud die Stadt am Festwochenende die Bürger zum Mitmachen ein: Die Festgäste konnten auf den gestalteten Deckeln erste Ideen zur Landesgartenschau aufschreiben und die Deckel dann in vorbereitete Sammelboxen werfen.

Auch nach dem Stadtfest geht es weiter mit der Aktion. Bierdeckel, Sammelboxen und einen Infozettel zum Projekt gibt es im Historischen Rathaus und auch in den Ortsverwaltungen.

Über den Sommer hinweg sind weitere Aktionen für die Bürgerschaft geplant, so eine Busfahrt zur aktuellen Gartenschau im Remstal oder ein Bürgerspaziergang übers vorgesehene Gelände für die Rastatter Landesgartenschau.

Kontakt: Fachbereich Stadt- und Grünplanung, E-Mail: landesgartenschau@rastatt.de, (0 72 22) 972 42 00.