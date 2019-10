Radweg auf Damm wieder frei

Das Thema stand auf der Tagesordnung, weil ein Teil der Maßnahme noch fehlt. Der Weg entlang von rund zehn Gärten, die zu Wohngrundstücken des Gebiets "Wörtwiese" gehören, ist noch nicht fertig. Die Zufahrten sollen anders erfolgen, als es in der Planfeststellung vorgesehen war.

Die Gärten sollten von der sogenannten Berme, auf der der Dammverteidigungsweg liegt, erschlossen werden. Auf jedes einzelne Grundstück sollte eine Zufahrt abzweigen. Für die Niveau-Anpassung wären Aufschüttungen erforderlich gewesen. Anstelle dieser aufwendigen Lösung will man jetzt eine Idee realisieren, die ganz am Anfang der Planungen stand. Manchmal sei es besser, zum ersten Entwurf zurückzukehren, so Schaaf.

Die Zufahrt zu den Gärten soll fast genauso erfolgen wie vor den Dammarbeiten, über einen Weg auf niveaugleicher Ebene. Für diese Lösung kann die ausgediente Baustraße verwendet werden. Die neue und zugleich alte Variante wurde von Bruno Büchele, Mitarbeiter eines Ingenieurbüros, erläutert. Als Vorteile hob er hervor, dass die Privatanfahrt vom Dammkörper getrennt und das Einfahren in die Gärten weniger kompliziert wäre. Die Sicherheit des Deichs werde erhöht, wenn er nicht von Fahrzeugen tangiert wird. Die Pflege der Böschungen wäre leichter zu bewerkstelligen. Das Landratsamt bewerte die Planänderung als "unwesentlich".

Laut Andreas Härtel (CDU) gab es von Anwohnern Vorbehalte gegen die Umplanung. Schaaf berichtete von Befürchtungen, zwischen den Gärten und dem Damm werde eine Straße gebaut. Kein Mensch habe derartiges vor, stellte er klar. Büchele verwies auf die Planfeststellung, in der es ausschließlich um den Damm gehe. Eine Straße komme nicht vor. Diese Nachricht sei bei einigen Anrainern anscheinend nicht angekommen, bedauerte er die Verbreitung von Gerüchten. Für die angestrebte Lösung der Zufahrten gebe es gute Gründe. So wurden auf privaten Grundstücken am Dammfuß teilweise Bäume gefällt, um die vorgeschriebene "baumfreie Zone" herzustellen. Die Eigentümer seien entschädigt worden. Die Freihaltung eines in der Regel zehn Meter breiten Streifens von Gewächsen mit großer Wurzelbildung gehöre zu den Grundprinzipien der Dammertüchtigung. Es soll verhindert werden, dass der Damm von Wurzeltrieben unterhöhlt wird, was die Stabilität gefährden könnte. Den von Daniel Geiser (WGS) geäußerten Eindruck, dass einige Grundstückseigentümer diese Maßgabe nicht befolgt hätten, wiesen Büchele und ein weiterer Planer zurück. Man habe den Blick auf große Bäume mit Erosionspotenzial gerichtet, Gartenhütten etwa seien für die Dammsicherheit unbedeutend. Die baumfreie Distanz sei jeweils von einem Schnittpunkt auf der Dammkrone aus bemessen und auf sämtlichen Grundstücken realisiert worden. Der Gemeinderat hieß die geänderte Zufahrtsplanung einstimmig gut.

Über den aktuellen Stand der Dammsanierungen auf Steinmauerner Gemarkung wurde der Gemeinderat von Nabaraj Jamarkattel informiert, der zur Projektleitung des Regierungspräsidiums gehört. Außer dem Abschnitt bei der Wörtwiese, der vor der Fertigstellung steht, ist an der Altmurg beim Schöpfwerk ein Bauabschnitt in Arbeit. Dieser werde bis Juli nächsten Jahres abgeschlossen sein. Im nächsten Jahr sei zudem die Strecke zwischen dem Rastatter Klärwerk und der Hoffelderbrücke an der Reihe. Dieser Abschnitt, der mit "Los 1" bezeichnet ist, stellt den geografischen Beginn der Dammertüchtigung dar, die sich von der Murg am Rhein entlang über 14 Kilometer bis nach Au am Rhein erstreckt, wo derzeit ebenfalls ein Bereich in Arbeit ist.