Zeichen für größere Familienfreundlichkeit

Wie in vielen umliegenden Gemeinden, werden auch in Ötigheim die Kindergartenbeiträge entsprechend der Empfehlung des Gemeindetags um drei Prozent angehoben. Das beschloss der Gemeinderat bei der Gegenstimme von Nicolas Späth (SPD). Er argumentierte, eigentlich müsste man eine dreiprozentige Entlastung beschließen, denn oft seien die, die diese Gebühren zahlen müssen, in einer durch Hausbau und Familiengründung finanziell eh belasteten Lebensphase.

Zugleich zahlen Familien mit drei und mehr Kindern künftig im Telldorf aber nur noch den Zweitkinderbeitrag (die Hälfte des Erstkinderbeitrags), und zwar unabhängig davon, wie viele Kinder der Familie gleichzeitig in der Einrichtung betreut werden. Das erklärte Ziel, Familien mit mehr als zwei Kindern dadurch stärker zu unterstützen, wurde einstimmig begrüßt.

Die Verwaltung hatte des Weiteren vorgeschlagen, Alleinerziehende ebenso stärker zu entlasten und ihnen nur noch den Zweitkinderbeitrag zu berechnen. Denn laut Statistiken hätten Alleinerziehende ein signifikant höheres Armutsrisiko. Grundlage für die Ermäßigung sollte der Landesfamilienpass sein - zudem hätte kein Anspruch auf Kostenübernahme durch das Jugendamt bestehen dürfen. Rund 30 000 Euro geringere Einnahmen hätte das für die Gemeinde bedeutet, so Bürgermeister Frank Kiefer, der im Sinne einer größeren Familienfreundlichkeit intensiv für diesen Vorschlag warb.

CDU-Fraktionschef Markus Rapp befürchtete allerdings eine "deutliche Schieflage" im Verhältnis zu Familien mit einem oder zwei Kindern und niedrigem Einkommen. Eigentlich müsste man die Gebührenermäßigung am Einkommen festmachen, erklärte er, sah aber zugleich, dass das einen Verwaltungsaufwand bedeuten würde, der nicht zu stemmen sei. "Die Ermäßigung nur an der Lebensform festzumachen, wäre nicht gerecht gegenüber anderen", betonte er, dass laut Statistiken auch Menschen mit niedrigerem Bildungsabschluss oder mit Mi-grationshintergrund ein höheres Armutsrisiko hätten. Dass auch andere Gemeinderäte zwiegespalten waren, zeigte das Abstimmungsergebnis: Bei sieben Ja- und acht Nein-Stimmen wurde der Vorschlag knapp abgelehnt.

In Sachen Betreuungsplätze für Kinder unter sechs Jahren ist Ötigheim mittelfristig gut aufgestellt, erläuterte Kindergartenbeauftragte Alexandra Engelmann dem Gremium. Lediglich im Kleinkindbereich sei die Situation "angespannt", Entlastung werde der sechsgruppige Kindergarten in der bisherigen Brüchelwaldschule bringen, wo in den Ferien umgebaut wird (wir berichteten).

Insgesamt steige der Bedarf an Krippenplätzen für Ein- bis Dreijährige, ebenso die Nachfrage nach Ganztagesbetreuung. Die Regelbetreuung (8 bis 12 Uhr) sei mittlerweile am wenigsten nachgefragt. 260 Plätze in den Kindergärten St. Michael, Don Bosco und Kita am Brüchelwald werde die Gemeinde insgesamt zum Ende des Kindergartenjahrs 2019/20 anbieten können, 232 werden belegt sein. Damit sind 28 Plätze frei für Neubürger, zudem gebe es die Möglichkeit, die Kita am Brüchelwald um 32 Plätze aufzustocken.