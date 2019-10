"Die Stadt muss sich neu erfinden" Rastatt - Die Stadt Rastatt in einer schlagkräftigen Organisation stärken, und zwar branchenübergreifend: Das hat sich der Gewerbeverein RA³ auf die Fahne geschrieben. Vor zehn Jahren, im Juli 2009, ist er gegründet worden. Was hat er in dieser Dekade erreicht, was nicht? Welche Visionen stehen auf der Agenda? BT-Redakteur Daniel Melcher hat mit dem RA³-Vorsitzenden Thomas Richers gesprochen, der seit sechs Jahren ehrenamtlich an der Spitze von RA³ steht.







BT: Herr Richers, der Gewerbeverein RA³ hat aktuell 107 Mitgliedsbetriebe aus Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung, Handwerk und Industrie. In der Öffentlichkeit wahrgenommen wird er aber hauptsächlich über die Innenstadt, den Einzelhandel und Aktionen, die dort stattfinden. : Herr Richers, der Gewerbeverein RA³ hat aktuell 107 Mitgliedsbetriebe aus Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistung, Handwerk und Industrie. In der Öffentlichkeit wahrgenommen wird er aber hauptsächlich über die Innenstadt, den Einzelhandel und Aktionen, die dort stattfinden. Thomas Richers: Weil das unser Schwerpunkt ist. BT: Was haben Sie erreicht für die Innenstadt? Richers: Dass die Bedarfe der Einzelhändler in der Kommunalpolitik stärker wahrgenommen werden - auch wenn sie damit nicht automatisch auch berücksichtigt werden. Es gibt aber keine kommunalpolitischen Größen mehr, die an dem Thema Innenstadtentwicklung vorbeikommen. Das kann man nicht wegdrücken, und das ist sicher einer unserer Erfolge. Das Zweite ist: Wir haben Vernetzungen hergestellt, die jedoch nach außen wenig sichtbar sind, Kooperationen und persönlichen Austausch. BT: Die Öffentlichkeit hat aber oft den Eindruck, dass zum Beispiel der Einzelhandel nicht wirklich an einem Strang zieht. Richers: Das geht auch nicht, weil die Marktsegmente sehr unterschiedlich sind. Das merken wir auch bei solchen Veranstaltungen wie der "Ladies Night". Da gibt es eben unterschiedliche Einschätzungen. Im Grunde ist es ja auch berechtigt, wenn ein Einzelhändler nicht daran glaubt, dass eine Aktion funktioniert. Fairerweise muss man sagen: Alle haben erst mal mitgemacht, bis sich sukzessive die rausgenommen haben, bei denen sich vermutlich kein Erfolg eingestellt hat. Jeder Unternehmer macht ja sofort seinen Laden auf, wenn er meint, er kann damit Geld verdienen. Auf der anderen Seite darf man sich dann auch nicht wundern, wenn bestimmte Angebote in Zukunft nicht mehr stattfinden. In der Beziehung haben wir als Gewerbeverein nicht die Erfolge eingefahren, die ich mir gewünscht habe. BT: Ist denn der Einkaufsstandort Rastatt so schwierig? Richers: Ja. Zum einen verändern sich die Märkte drastisch. Zum anderen ist in den 90er Jahren mit dem Rückzug der Franzosen auf einen Schlag eine Riesenkaufkraft verloren gegangen. Jetzt liegt unser Kaufkraftindex unter dem Bundesschnitt. Das dürfte in Baden-Württemberg gar nicht sein. Will heißen: Die eigene Bevölkerung ist nicht dazu befähigt, den Einkaufsstandort eigenständig zu stärken. Das geht nur über die Region. Interview



BT: Was kann der Gewerbeverein da tun? Richers: Für beste Rahmenbedingungen werben. Das ist der Grund, warum RA³ so monothematisch wahrgenommen wird: In einer Ehrenamtsstruktur muss ich mich konzentrieren und fokussieren. Schon meine Vorgänger haben gesagt: Es gibt drei Aspekte für eine erfolgreiche Innenstadt - Erreichbarkeit, Durchlässigkeit und Aufenthaltsqualität. Seit Jahren heißt es zum Beispiel, wir müssten die Autos aus der Innenstadt zurückdrängen. Gleichzeitig sehe ich aber keine Kraft, die eine Alternative schafft. BT: Zum Thema Erreichbarkeit mit dem Auto: Jeden Tag sehe ich an die 180 freie Parkplätze in der Badner Halle. Richers: Das Dilemma: Die Badner Halle wird nach wie vor oft nicht als Parkraum wahrgenommen - und sie ist nicht barrierefrei. Zur besseren Auslastung kam ja unser Vorschlag, dort zwei Stunden kostenlos parken zu dürfen. Wir warten, dass die Stadt das entsprechend umsetzt. Das ist aber nur ein Teilaspekt. Rastatt ist eine Stadt, die die Menschen aufsuchen, weil sie etwas besorgen wollen. Wir sind noch keine Bummelstadt. Sie wollen dann dort parken, wo die erste Anlaufstelle ist. Deshalb auch unser Vorschlag der Willkommenstaste: Wer die erste halbe Stunde geschenkt bekommt, ist nämlich geneigt, länger zu bleiben. Und zum Thema Durchlässigkeit: Ich glaube - das ist allerdings auch innerhalb unseres Vereins umstritten -, dass die Verschlossenheit des Marktplatzes ein großer Fehler ist. Mit dem Auto fahren die Menschen die Herrenstraße durch, und dann sind sie wieder raus. Sie werden nicht dazu animiert, die Innenstadt zu entdecken. Würde ich sie am Paradeplatz zurück über den Marktplatz fahren lassen - nur auf der Seite, auf der auch die Busse fahren -, dann blieben die Leute im Kern der Innenstadt und würden diesen auch wahrnehmen. BT: Andere Städte sind auch nicht durchlässig. Richers: Ja, und die schaffen dann Alternativen, um die Menschen in die Innenstadt zu bringen. Das haben wir in Rastatt nicht. Wir könnten zum Beispiel mit einem Shuttle vom Bahnhof und vom Festplatz aus brillante Lösungen anbieten, etwa ein kleiner E-Bus, der direkt hin und her pendelt. BT: Das kann der Gewerbeverein ja nicht selbst tun. Dringen Sie bei der Stadtverwaltung durch? Richers: Wir werden sehr wohl ernst genommen; viele Vorschläge finden sich im Innenstadtkonzept wieder. Wir fordern nicht Wolkenkuckucksheim. Aber ich frage mich: Wo wird das Konzept konsequent abgearbeitet? Beispiel: Wir haben den Ansatz der "Knochenstruktur", mit Schlossgalerie und Modepark Röther an den Enden. Das Verbindungsstück, der Marktplatz, ist der Casus knacksus. Deshalb sagen wir: Der muss dringend verändert werden! Viel mehr Pflanzen, dauerhafte Bewirtungen. Und unser Wochenmarkt ist völlig falsch aufgezogen. Das gibt es sonst in keiner Stadt, dass der Markt nicht mit dem Einzelhandel korrespondiert. Nur in Rastatt werden die Stände so gestellt, dass der Markt mit dem Rücken zu den Geschäften steht. Kein wirtschaftlicher Markt würde so aufgebaut sein. Aber niemand ist bereit, einen solchen Denkfehler wenigstens mal testweise zu beheben. Es gibt keinen politischen Willen, in unserer Stadt grundlegend etwas zu ändern. BT: Und das wäre notwendig? Richers: Ja, wir brauchen eine Grundsatzstrategie. Wir müssen neu denken, wie wir eine solche Stadt entwickeln. Mir fehlt die Gesamtvision. BT: Haben Sie eine? Richers: Ja, ich hätte eine. BT: Skizzieren Sie mal. Richers: Nur mal die Innenstadt betreffend: Ich hätte gerne einen öffentlichen Nahverkehr, der fahrscheinlos und so getaktet ist, dass ihn die Menschen als Service-Angebot wahrnehmen, das ihnen guttut. Minibusse, die permanent die Leute abholen und wieder zurückbringen. Ich brauche zentrale Park-and-Ride-Systeme, alternative Verkehrskonzepte. Zum Beispiel würde ich einen breiten Radschnellweg entlang der B3/36 auf der Ortsdurchfahrt einrichten. Und ich muss mich bei der Gestaltung der Innenstadt des barocken Erbes entledigen. Barock war nicht bürgerfreundlich und ist geschäftsfeindlich. Mit dem barocken Erbe zu argumentieren, ist zum Totschlagsargument geworden. Jetzt können wir entweder ein Freilichtmuseum werden - glaub ich aber nicht, dass das ein Erfolg würde, wir können auch in Schönheit sterben. Oder wir müssen uns davon freimachen und uns das mediterrane Erbe, das mit dem Schlossbau gekommen ist, zunutze machen. Ähnlich wie am Faneser Platz. Die Innenstadt muss zum Treffpunkt werden, anfangen zu leben. BT: Sie sind natürlich nicht der Verantwortliche, der das Geld zusammenhalten muss. Richers: Aber jetzt will man unnötigerweise den Postvorplatz umbauen, dafür ist Geld da. BT: Sind Sie frustriert? Richers: Das ist so 'ne Mischung. Ich weiß ja, wie unsere Vernetzungsarbeit läuft, weiß, wie Unternehmer sich dadurch erst kennengelernt haben, wie Geschäfte miteinander gemacht werden. Da sind wir sehr erfolgreich geworden. Die Stärke von RA³ ist es, die richtigen Leute zu vernetzen. Die Handwerker- und Dienstleistermesse ist ein großer Erfolg, im Handel profitieren Mitgliedsbetriebe vom Gutscheinsystem. Auch die Zusammenarbeit mit dem Citymanagement und der Stadt funktioniert an vielen Stellen, wir haben schon vieles miteinander umgesetzt, haben viele Events in Rastatt. Das läuft, schafft aber keine Nachhaltigkeit. Auf der strukturellen Ebene bin ich gescheitert. Ich habe Ideen, und viele reden über diese Ideen, aber die Umsetzung findet nicht statt. Ohne Gesamtkonzept, das einem Unternehmer sagt: "Hier muss ich hin, da mach ich meine Gewinne", werden wir uns in den nächsten fünf Jahren umschauen und an vielen Stellen Niedergang sehen. Das ist meine Prognose. Und im Grunde wird nicht dagegen gesteuert. Wir haben so viele Plätze, die nicht bespielt werden. Wir protzen mit unserem Schloss, erlauben uns aber, dass es die Innenstadt abriegelt, weil kein Durchgang ist. Das Kino ist ein großer Gewinn auf der grünen Wiese, durch die Schlossgalerie kaufen sich die jüngeren Leute auch wieder ihre Klamotten in Rastatt, den Modepark Röther hatten wir früher auch nicht. Aber es kommen noch nicht genügend in die Stadt. BT: Ist Rastatt denn gar nicht anziehend? Richers: Rastatt hat viel Potenzial, das wird aber nicht ausgeschöpft. Klar ist die Baumaßnahme obere Kaiserstraße wichtig, richtig und gut. Aber es geht darum, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Das Zentrum unserer Stadt ist langweilig. Da werd' ich wieder Ärger bekommen, wenn ich so was sage, aber das muss auch mal raus. Wir müssen Rahmenbedingungen optimieren, damit wir in Zukunft noch eine lebenswerte Innenstadt haben. Ich liebe diese Stadt; ich will Rastatt nicht schlechtreden, aber ich kritisiere die Planlosigkeit. Die Stadt muss sich mutig neu erfinden, um Strahlkraft zu entwickeln. BT: Was wünschen Sie dem Gewerbeverein für die nächsten zehn Jahre? Richers: Dass er stark bleibt und mutig bleibt, die Dinge beim Namen zu nennen, und dass er Partner findet, die Visionen aufnehmen und auch umsetzen.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Offenbach

Deutscher Hitzerekord wackelt Offenbach (dpa) - Der deutsche Hitzerekord wackelt. Der Deutsche Wetterdienst will am Donnerstag klären, ob der in Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen gemessene Höchstwert offiziell anerkannt wird. Weiterhin besteht zudem eine Hitzewarnung für ganz Deutschland (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Der deutsche Hitzerekord wackelt. Der Deutsche Wetterdienst will am Donnerstag klären, ob der in Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen gemessene Höchstwert offiziell anerkannt wird. Weiterhin besteht zudem eine Hitzewarnung für ganz Deutschland (Symbolfoto: dpa). » - Mehr Bühl

Bewegung am Nordtor Bühl (gero) - Sie ist eine höchst schmerzhafte und städtebaulich katastrophale Zahnlücke: das unbebaute Grundstück östlich des Nordtors. Nun aber besteht berechtigte Hoffnung, dass die offene Wunde mit zwei Neubauten geschlossen wird. Eine Bauvoranfrage läuft (Foto: gero). » Weitersagen (gero) - Sie ist eine höchst schmerzhafte und städtebaulich katastrophale Zahnlücke: das unbebaute Grundstück östlich des Nordtors. Nun aber besteht berechtigte Hoffnung, dass die offene Wunde mit zwei Neubauten geschlossen wird. Eine Bauvoranfrage läuft (Foto: gero). » - Mehr Baden-Baden

Ganztagsräume für Realschule Baden-Baden (nie) - Für rund 1,1 Millionen Euro hat die Stadt das Untergeschoss der Realschule Baden-Baden umgebaut: Ab sofort sind dort die freundlich gestalteten Räume für die Ganztagsangebote nutzbar. Man geht davon aus, dass die Nachfrage am Ganztag steigen wird (Foto: Ernst). » Weitersagen (nie) - Für rund 1,1 Millionen Euro hat die Stadt das Untergeschoss der Realschule Baden-Baden umgebaut: Ab sofort sind dort die freundlich gestalteten Räume für die Ganztagsangebote nutzbar. Man geht davon aus, dass die Nachfrage am Ganztag steigen wird (Foto: Ernst). » - Mehr Karlsruhe

Wird Kombilösung zur Mogelpackung? Karlsruhe (sj) - Neun Jahre nach Baubeginn der Kombilösung in Karlsruhe gibt es nicht nur höhere Kosten, sondern auch immer noch kein Konzept für die künftige Linienführung. In Expertenkreisen wird befürchtet, dass die Kombilösung zur Mogelpackung werden könnte (Foto: Jehle). » Weitersagen (sj) - Neun Jahre nach Baubeginn der Kombilösung in Karlsruhe gibt es nicht nur höhere Kosten, sondern auch immer noch kein Konzept für die künftige Linienführung. In Expertenkreisen wird befürchtet, dass die Kombilösung zur Mogelpackung werden könnte (Foto: Jehle). » - Mehr Gernsbach

Murginsel auch informatives Ziel Gernsbach (galu) - Im Rahmen einer kleinen Einweihungsfeier wurden Informationstafeln am Murgufer offiziell an die Stadt Gernsbach übergeben. Die Idee bestand seit 2015, die Befestigungsvariante ist ein Pilotprojekt zur baumschonenden Anbringung von Schildern (Foto: L. Gangl). » Weitersagen (galu) - Im Rahmen einer kleinen Einweihungsfeier wurden Informationstafeln am Murgufer offiziell an die Stadt Gernsbach übergeben. Die Idee bestand seit 2015, die Befestigungsvariante ist ein Pilotprojekt zur baumschonenden Anbringung von Schildern (Foto: L. Gangl). » - Mehr