Förster: "Es ist bereits nach 12"

Der kleine Wörtelwald ist ein beliebtes Gebiet für Spaziergänger und Radfahrer. Daher können herunterfallende Äste gefährlich werden, daher die Fällaktion zur Wahrung der Verkehrssicherheit. Martin Melcher nutzte die Gelegenheit bei einem Pressetermin vor Ort, anhand des Buchensterbens im Kuppenheimer Stadtwald exemplarisch auf die Situation der Wälder und die Dürreschäden im Landkreis hinzuweisen. Der Wörtelwald, zwischen der Werner-von-Siemens-Realschule und der B 462 liegend, ist eine ehemalige Murgaue. "Ein sandiger, trockener Standort", so Melcher. Solche Standorte seien besonders betroffen, die Bäume kämen einfach früher an ihre Grenzen. Die Kuppenheimer Buchen begannen seit dem heißen, trockenen Sommer 2018 von der Krone her zu verdorren. Mächtige Bäume, 100 Jahre gewachsen, in einem knappen Jahr eingegangen. Als Folge löst sich die Rinde, Pilzbefall ist möglich, andere Waldschädlinge wie der Borkenkäfer werden von den absterbenden Bäumen angezogen. Irgendwann können auch Äste herunterfallen und in dem stark frequentierten Stück Natur Spaziergänger oder Radfahrer gefährden. Nicht ungefährlich seien die Fällarbeiten auch für die Mitarbeiter der beauftragten Firma, erläutert Melcher. Im Laub, also während des Sommers, fänden normalerweise keine Fällarbeiten statt. Für die Forstarbeiter sei es wegen des Laubkleids der Bäume mitunter nicht einfach, die Fallrichtung zu beurteilen; auch herabfallende größere Äste könnten gefährlich werden, sagt der Förster.

Dass es nun ausgerechnet die Buchen im Wörtelwald getroffen hat, ist selbst für die Experten überraschend. Man sei davon ausgegangen, dass sie hitzeresistenter seien. Das Buchensterben zeige indes Auswirkungen des Klimawandels, mit denen niemand gerechnet habe. Wenn nun in einem Wald der Hauptbaum betroffen ist, sei das katastrophal.

Förster Melcher blickt aber auch über die Reviergrenzen hinaus. Im Schwarzwald wiesen die Tannen massive Trockenschäden auf. "In der Hardt stehen wir mit dem Rücken zur Wand", so Melcher. Dort sind die Douglasie und die Kiefer betroffen. Im Kuppenheimer Wörtelwald stehen zehn verschiedene Baumsorten, sodass der Ausfall der Buchen kompensiert werden könne. In der Vielfalt sieht Melcher auch die einzige Möglichkeit, der fatalen Entwicklung zu begegnen. Der Trockenstress stabil geglaubter Baumsorten sorge für große Unsicherheit bei den Planern.

Überraschend kämen die Auswirkungen des Klimawandels ja nicht, so der Forstmann: "Man redet sich das schön, wir sind mittendrin."

Melcher widerspricht dem baden-württembergischen Forstminister Peter Hauk, der am Mittwoch in Stuttgart einen Notfallplan für den Wald im Hitzestress ankündigte (wir berichteten gestern) und davon sprach, dass es "fünf vor 12" sei. Melcher: "Es ist bereits nach 12."